Около десяти тысяч жителей Саратова остались без отопления

САРАТОВ, 19 ноя – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 90 многоквартирных домов и объектов социальной сферы во вторник остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Около 90 многоквартирных домов и объектов социальной сферы во вторник остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Саратове , сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".

По словам собеседницы агентства, в понедельник в ходе ежедневного планового осмотра на теплотрассе на пересечении улиц Тверская и Деловая был выявлен дефект, в связи с чем с утра во вторник начаты ремонтно-восстановительные работы.

"На это время затруднено автомобильное движение и временно приостановлена подача теплоресурса на 89 объектов Ленинского района Саратова. Ремонтно-восстановительные работы ведутся в усиленном режиме. Устранить повреждение и запустить теплоресурс к подключенным объектам запланировано к 22.00 (21.00 мск)", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии Саратова, в зоне отключения оказались многоквартирные дома, в которых проживает около 10 тысяч человек, а также два детских сада и три школы.