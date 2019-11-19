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РИА Новости

Около десяти тысяч жителей Саратова остались без отопления

11:57 19.11.2019 (обновлено: 12:12 19.11.2019)
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© Flickr / QMDmemoriesБатарея
Батарея
© Flickr / QMDmemories
САРАТОВ, 19 ноя – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 90 многоквартирных домов и объектов социальной сферы во вторник остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".
По словам собеседницы агентства, в понедельник в ходе ежедневного планового осмотра на теплотрассе на пересечении улиц Тверская и Деловая был выявлен дефект, в связи с чем с утра во вторник начаты ремонтно-восстановительные работы.
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"На это время затруднено автомобильное движение и временно приостановлена подача теплоресурса на 89 объектов Ленинского района Саратова. Ремонтно-восстановительные работы ведутся в усиленном режиме. Устранить повреждение и запустить теплоресурс к подключенным объектам запланировано к 22.00 (21.00 мск)", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии Саратова, в зоне отключения оказались многоквартирные дома, в которых проживает около 10 тысяч человек, а также два детских сада и три школы.
В настоящее время в Саратове 4 градуса тепла.
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СаратовПроисшествия
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