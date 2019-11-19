Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T11:56+0300
https://ria.ru/20191119/1561112501.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/77/1559267791_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_b40077d3dcf876e56d001dcac61cb495.jpg
РИА Новости

В Москве задержали мужчину с 25 тысячами поддельных евро

11:56 19.11.2019
189
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, который привез в Москву для реализации 25 тысяч поддельных евро, изготовленных за границей, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при участии УФСБ России по Москве и Московской области задержан подозреваемый в сбыте поддельных денежных купюр Европейского центрального банка", - сказала Волк.
Операции по пресечению вывода денег из России за рубеж
11 октября, 06:05
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
По ее словам, злоумышленник распространял поддельные банкноты в Москве. В ходе проверочной закупки оперативники приобрели у него пять купюр достоинством 500 евро каждая. Все они оказались фальшивками, показала экспертиза.
Как отметила Волк, при очередной попытке реализации 25 тысяч евро мужчина был задержан. По предварительным данным, поддельные купюры были ввезены в Россию из-за границы. Доход от противоправной деятельности превысил один миллион рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - сообщила Волк.
Банкомат
30 июля, 20:27Сказано в эфире
Эксперт назвал самый простой способ определить фальшивую купюруКакая самая подделываемая купюра в России? И как определить подделку? Об этом радио Sputnik рассказал эксперт Союза бонистов Роман Леонов.
311000
Обсудить 0
Ирина ВолкМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Михаил Боярский
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Батарея
Около десяти тысяч жителей Саратова остались без отопления
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой отрубили кисти, рассказала о плюсах и минусах протеза
Древняя Пальмира
Первый тур в Сирию состоится не ранее марта, заявил менеджер туроператора
Участники пишут диктант
Всероссийский юридический диктант пройдет в начале декабря
Баран
Власти Петербурга разыскивают людей, зарезавших барана на свадьбе
Набережная Ялты во время шторма на Черном море
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Здание Сбербанка РФ
Сбербанк намерен купить 36% акций в совладельце Mail.ru до конца года
Сотрудник СК РФ в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Защита обжаловала арест главы ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Здание Московского государственного института международных отношений.
В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника
Посольство РФ в Таллине
Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"
Автомобиль Следственного комитета России
СК возбудил дело после пропажи журналистки в Москве
Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I
Епископ РПЦ рассказал о встрече с патриархом Варфоломеем
Коллекционное вино Крымский мост
Продажи вина "Крымский мост" начнутся 24 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон митинга оппозиции у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
12:25Роскомнадзор примет участие в заседании комитета СЕ по защите данных
12:24Депутаты от "Слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко
Лента новостейМолния