В Москве задержали мужчину с 25 тысячами поддельных евро

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, который привез в Ирина Волк. Правоохранительные органы задержали мужчину, который привез в Москву для реализации 25 тысяч поддельных евро, изготовленных за границей, сообщила во вторник официальный представитель МВД России

"Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при участии УФСБ России по Москве и Московской области задержан подозреваемый в сбыте поддельных денежных купюр Европейского центрального банка", - сказала Волк.

По ее словам, злоумышленник распространял поддельные банкноты в Москве. В ходе проверочной закупки оперативники приобрели у него пять купюр достоинством 500 евро каждая. Все они оказались фальшивками, показала экспертиза.

Как отметила Волк, при очередной попытке реализации 25 тысяч евро мужчина был задержан. По предварительным данным, поддельные купюры были ввезены в Россию из-за границы. Доход от противоправной деятельности превысил один миллион рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу.