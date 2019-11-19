Всероссийский юридический диктант пройдет в начале декабря

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Третий всероссийский правовой (юридический) диктант пройдет в начале декабря, сообщили РИА Новости в Ассоциации юристов России (АЮР).
"В течение недели, с 3 по 10 декабря 2019 года, любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции. Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права", - сказали в АЮР.
Там добавили, что запуск диктанта приурочен к торжественному празднованию Дня юриста, участникам предстоит ответить на 40 вопросов за час, каждый получит сертификат с результатами. Диктант можно сдать очно (площадки откроются во всех регионах страны) или на сайте.
В Москве местом проведения очного этапа традиционно выступит Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА).
В 2019 году Ассоциация юристов России получила президентский грант на проведение социально значимого проекта – III Всероссийского правового диктанта. В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018 это число утроилось и составило 165 тысяч участников.