Всероссийский юридический диктант пройдет в начале декабря

"В течение недели, с 3 по 10 декабря 2019 года, любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции. Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права", - сказали в АЮР.