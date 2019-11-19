Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T11:52+0300
https://ria.ru/20191119/1561112227.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/135093/68/1350936894_0:154:3095:1895_1036x0_80_0_0_6bc653c360f2843ba05965e693a88f3a.jpg
РИА Новости

Всероссийский юридический диктант пройдет в начале декабря

11:52 19.11.2019
121
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники пишут диктант
Участники пишут диктант
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники пишут диктант. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Третий всероссийский правовой (юридический) диктант пройдет в начале декабря, сообщили РИА Новости в Ассоциации юристов России (АЮР).
"В течение недели, с 3 по 10 декабря 2019 года, любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции. Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права", - сказали в АЮР.
Там добавили, что запуск диктанта приурочен к торжественному празднованию Дня юриста, участникам предстоит ответить на 40 вопросов за час, каждый получит сертификат с результатами. Диктант можно сдать очно (площадки откроются во всех регионах страны) или на сайте.
В Москве местом проведения очного этапа традиционно выступит Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА).
В 2019 году Ассоциация юристов России получила президентский грант на проведение социально значимого проекта – III Всероссийского правового диктанта. В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018 это число утроилось и составило 165 тысяч участников.
Участница всероссийской акции Большой этнографический диктант
1 ноября, 14:34Камчатский край
Жители Камчатки первыми в России написали этнографический диктант
100000
Обсудить 0
Ассоциация юристов РоссииМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Московского государственного института международных отношений.
В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника
Михаил Боярский
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Туман в Москве
В Москве зафиксировали незначительное превышение ПДК в воздухе ночью
Автомобиль следственного комитета
В Кировской области осудили двух убийц супружеской пары
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
В Москве задержали мужчину с 25 тысячами поддельных евро
Красное вино
Эксперт Минздрава выступил против возвращения рекламы вина в СМИ
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский рассказал о проблемах с безопасностью у региональных музеев
Баран
Власти Петербурга разыскивают людей, зарезавших барана на свадьбе
Учебник по истории России
Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
Здание Сбербанка РФ
Сбербанк намерен купить 36% акций в совладельце Mail.ru до конца года
Коллекционное вино Крымский мост
Продажи вина "Крымский мост" начнутся 24 декабря
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой отрубили кисти, рассказала о плюсах и минусах протеза
Социальная реклама
Опрос показал, как россияне относятся к социальной рекламе
Собака в костюме
В Минприроды выступили за внеплановые проверки владельцев домашних животных
Пассажирский поезд
Железнодорожники пообещали цены в новом плацкарте не выше обычных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:16Коллекторы оценили идею о доступе приставов к кредитным историям россиян
13:15В ДНР ожидают прибытия в четверг гуманитарной колонны МЧС России
13:15В Кемеровской области более 47,3 тысячи человек остались без электричества
13:13НАТО планирует признать космос своей новой оперативной сферой
13:12В Госдуме обсудят вопрос курения кальянов в ряде регионов
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве журналистку нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
Лента новостейМолния