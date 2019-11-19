Сбербанк намерен купить 36% акций в совладельце Mail.ru до конца года

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сбербанк планирует закрыть сделку по приобретению 36% акций в совладельце Mail.ru "МФ-Технологии" до конца 2019 года, сейчас ожидает получения необходимых согласований от Федеральной антимонопольной службы, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Сбербанк ранее во вторник сообщил, что подписал юридически обязывающие документы по приобретению 35% акций в совладельце Mail.ru Group "МФ-Технологии" у Газпромбанка и 1% акций компании у "Ростеха", общая стоимость сделки составит 11,3 миллиарда рублей.
"Закрытие сделки планируется до конца 2019 года", - сказано в сообщении банка.