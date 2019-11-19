Первый тур в Сирию состоится не ранее марта, заявил менеджер туроператора

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ближайший организованный тур в Сирию для российских туристов может состояться не ранее марта 2020 года, заявил РИА Новости менеджер по странам Ближнего Востока туроператора "Миракль".
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что спустя восемь лет с начала политического кризиса в Сирии начал восстанавливаться туристический поток: сразу два российских туроператора "Миракль" и "Килиманджаро" запустили продажу организованных туров в страну.
Представитель "Миракль" заверил, что пока их компания не отправляла после начала кризиса в Сирию россиян.
Вчера, 10:44Сказано в эфиреВажный ресурс. Одна из главных ГЭС Сирии взята под контроль правительстваПравительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии ‒ гидростанцию "Тишрин" в провинции Алеппо. Ситуацию в арабской стране прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.
"Пока мы не организуем туры в Сирию, ближайшую поездку планируем на середину марта 2020 года. Реально мы пока еще не проводили ни одной поездки в эту страну", - сказал собеседник агентства.
По его прогнозам, продолжительность такой поездки будет примерно неделя, а её стоимость не должна превышать 100 тысяч рублей.
"Пока реальных заявок нет, но мы пробуем привлечь внимание потенциальных туристов в этому направлению. Мы считаем, что реальных рисков для путешествия по Сирии для россиян сейчас нет, но неразберихи в стране еще много", - пояснил Виктор.
Представитель туроператора считает, что для восстановления нормального туристического потока из России в эту страну потребуется не менее 2-3 лет, поэтому в ближайшее время массового турпотока в Сирию ожидать не приходится.