Первый тур в Сирию состоится не ранее марта, заявил менеджер туроператора

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ближайший организованный тур в Сирию для российских туристов может состояться не ранее марта 2020 года, заявил РИА Новости менеджер по странам Ближнего Востока туроператора " Ближайший организованный тур в Сирию для российских туристов может состояться не ранее марта 2020 года, заявил РИА Новости менеджер по странам Ближнего Востока туроператора " Миракль ".

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что спустя восемь лет с начала политического кризиса в Сирии начал восстанавливаться туристический поток: сразу два российских туроператора "Миракль" и "Килиманджаро" запустили продажу организованных туров в страну.

Представитель "Миракль" заверил, что пока их компания не отправляла после начала кризиса в Сирию россиян.

"Пока мы не организуем туры в Сирию, ближайшую поездку планируем на середину марта 2020 года. Реально мы пока еще не проводили ни одной поездки в эту страну", - сказал собеседник агентства.

По его прогнозам, продолжительность такой поездки будет примерно неделя, а её стоимость не должна превышать 100 тысяч рублей.

"Пока реальных заявок нет, но мы пробуем привлечь внимание потенциальных туристов в этому направлению. Мы считаем, что реальных рисков для путешествия по Сирии для россиян сейчас нет, но неразберихи в стране еще много", - пояснил Виктор.