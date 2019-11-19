Юрия Соломина могут выписать через три дня, сообщила директор Малого театра

"Юрий Мефодьевич чувствует себя нормально. Не знаю, кто наводит такую панику. Просто у него поднялась температура, и чтобы не рисковать, решили положить в больницу, чтобы был под наблюдением врачей. Сейчас все в порядке, и думаю, дня через три его выпишут", - сказала Михайлова.