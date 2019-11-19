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РИА Новости

Юрия Соломина могут выписать через три дня, сообщила директор Малого театра

11:49 19.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали после повышения температуры, но он уже чувствует себя нормально, и дня через три его могут выписать, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Ранее сообщалось, что народного артиста СССР Соломина госпитализировали в одну из московских больниц.
"Юрий Мефодьевич чувствует себя нормально. Не знаю, кто наводит такую панику. Просто у него поднялась температура, и чтобы не рисковать, решили положить в больницу, чтобы был под наблюдением врачей. Сейчас все в порядке, и думаю, дня через три его выпишут", - сказала Михайлова.
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КультураМалый театрЮрий Соломин
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