Юрия Соломина могут выписать через три дня, сообщила директор Малого театра

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали после повышения температуры, но он уже чувствует себя нормально, и дня через три его могут выписать, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Ранее сообщалось, что народного артиста СССР Соломина госпитализировали в одну из московских больниц.
"Юрий Мефодьевич чувствует себя нормально. Не знаю, кто наводит такую панику. Просто у него поднялась температура, и чтобы не рисковать, решили положить в больницу, чтобы был под наблюдением врачей. Сейчас все в порядке, и думаю, дня через три его выпишут", - сказала Михайлова.