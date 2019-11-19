Сбербанк и Mail.ru Group объявили о стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве для развития цифровой экономики и продуктов на базе искусственного интеллекта в России, говорится в сообщении сторон.
"Mail.ru Group и Сбербанк создали крупнейшие экосистемы в России, и стратегическое сотрудничество между ними поможет ускорить их развитие и открыть серьезные перспективы дальнейшего роста. Существующие и потенциальные проекты положительно отразятся на обеих компаниях и будут способствовать развитию цифровизации и искусственного интеллекта в России", - говорится в сообщении.
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Среди сфер потенциального сотрудничества - рекламные продукты для среднего и малого бизнеса, совместные предложения для клиентов и пользователей Mail.ru Group и Сбербанка, обмен экспертизой в области технологий и новых комплексных решений, а также совместные стратегические проекты.
"Нас радует перспектива расширения взаимодействия: экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group дополняют друг друга, и вместе мы сможем развивать O2O-проекты и предлагать пользователям и клиентам более обширный спектр сервисов и возможностей", - приводятся в сообщении слова гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.
"Подписанные нами соглашения с Mail.ru Group – это продолжение наших совместных проектов, а также начало более тесного сотрудничества, где мы сможем объединить наши технологические и интеллектуальные ресурсы. Мы верим, что наше партнерство даст серьезный импульс развитию цифровой экономики страны, приведет к динамичному развитию современных и востребованных сервисов, которые будут менять привычные парадигмы потребления товаров и услуг", - отметил глава Сбербанка Герман Греф.
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