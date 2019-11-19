Сбербанк и Mail.ru Group объявили о стратегическом сотрудничестве

"Mail.ru Group и Сбербанк создали крупнейшие экосистемы в России, и стратегическое сотрудничество между ними поможет ускорить их развитие и открыть серьезные перспективы дальнейшего роста. Существующие и потенциальные проекты положительно отразятся на обеих компаниях и будут способствовать развитию цифровизации и искусственного интеллекта в России", - говорится в сообщении.