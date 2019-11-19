В России начались исследования "медицинской" марихуаны

"Сейчас проводятся достаточно серьезные исследования по медицинскому использованию конопли и поиск тех вариантов каннабиноидов, которые не вызывают вот этих побочных эффектов. Эти исследования в самом начале, мы не знаем, чем эти исследования закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится" - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".