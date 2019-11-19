В России начались исследования "медицинской" марихуаны

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В России начали поиск конопли, которая при медицинском использовании не вызывала бы тяжелые психозы и другие побочные эффекты, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Сейчас проводятся достаточно серьезные исследования по медицинскому использованию конопли и поиск тех вариантов каннабиноидов, которые не вызывают вот этих побочных эффектов. Эти исследования в самом начале, мы не знаем, чем эти исследования закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится" - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Если при курении табака редко бывают психозы, около одного случая на десятки миллионов, то при курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев, отметил специалист.
"Это очень большая цифра, и психозы тяжелые шизофреноподобные, которые плохо лечатся, по существу, инвалидизируют человека. Поэтому о какой бы то ни было легализации говорить не приходится", - пояснил Брюн.
По его словам, в США, Канаде и некоторых странах Европы дают коноплю в хосписах, чтобы облегчить уход больных из жизни.
"Спорная история, а может быть, они ускоряют как раз исход", - полагает нарколог.