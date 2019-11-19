Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T11:47+0300
https://ria.ru/20191119/1561111805.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148860/06/1488600683_0:156:1500:1000_1036x0_80_0_0_5cfa53a924d12eaa50484c340e33abe4.jpg
РИА Новости

В России начались исследования "медицинской" марихуаны

11:47 19.11.2019
1305
© РИА Новости / Алексей КуденкоЕвгений Брюн
Евгений Брюн
© РИА Новости / Алексей Куденко
Евгений Брюн. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В России начали поиск конопли, которая при медицинском использовании не вызывала бы тяжелые психозы и другие побочные эффекты, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Сейчас проводятся достаточно серьезные исследования по медицинскому использованию конопли и поиск тех вариантов каннабиноидов, которые не вызывают вот этих побочных эффектов. Эти исследования в самом начале, мы не знаем, чем эти исследования закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится" - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Проверка соблюдения правил оборота лекарственных наркотических средств в фармацевтическом учреждении
31 октября, 15:07
В Госдуме призвали упростить отчетность врачей за наркотические препараты
Если при курении табака редко бывают психозы, около одного случая на десятки миллионов, то при курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев, отметил специалист.
"Это очень большая цифра, и психозы тяжелые шизофреноподобные, которые плохо лечатся, по существу, инвалидизируют человека. Поэтому о какой бы то ни было легализации говорить не приходится", - пояснил Брюн.
По его словам, в США, Канаде и некоторых странах Европы дают коноплю в хосписах, чтобы облегчить уход больных из жизни.
"Спорная история, а может быть, они ускоряют как раз исход", - полагает нарколог.
Здание Министерства здравоохранения России
4 августа, 14:49
Названы регионы с самым большим числом пациентов с наркозависимостью
8440010
Обсудить 2
Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФЕвгений БрюнКанадаЕвропаРоссияСШАОбщество
Рекомендуем
Михаил Боярский
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой отрубили кисти, рассказала о плюсах и минусах протеза
Автомобиль Следственного комитета России
СК возбудил дело после пропажи журналистки в Москве
Официальный интернет-портал государственных услуг
Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Продажа сигарет
В Минздраве допустили поднятие возрастного ценза на продажу сигарет
Посольство РФ в Таллине
Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"
Судебный пристав в здании суда
Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян
Набережная Ялты во время шторма на Черном море
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Баран
Власти Петербурга разыскивают людей, зарезавших барана на свадьбе
Здание Московского государственного института международных отношений.
В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Полицейский
Житель Сочи устроил нарколабораторию в съемной квартире
Сотрудники ГУ МЧС России по Омской области на праздновании дня рождения Деда Мороза
Сотрудники омского МЧС попросили у Деда Мороза год без ЧС и пожаров
Коллекционное вино Крымский мост
Продажи вина "Крымский мост" начнутся 24 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон митинга оппозиции у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
12:25Роскомнадзор примет участие в заседании комитета СЕ по защите данных
12:24Депутаты от "Слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко
Лента новостейМолния