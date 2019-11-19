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РИА Новости

Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

11:55 19.11.2019 (обновлено: 12:44 19.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Народный артист России Михаил Боярский намерен покинуть сцену в преддверии своего 70-летия. Об этом актер рассказал в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

"Надоело, что я там не видел. <...> Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь", — заявил он.

Боярскому исполнится 70 лет 26 декабря. Актер рассказал, что хочет, "чтобы это идиотское число" прошло, потому что он не любит дни рождения.
"Кроме раздражения, у меня это ничего не вызывает", — пояснил он.
По словам артиста, на пенсии он планирует уделять больше времени внукам.
Актер Михаил Боярский
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КультураМихаил БоярскийНТВ (телеканал)Россия
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