Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Народный артист России Михаил Боярский намерен покинуть сцену в преддверии своего 70-летия. Об этом актер рассказал в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
"Надоело, что я там не видел. <...> Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь", — заявил он.
Боярскому исполнится 70 лет 26 декабря. Актер рассказал, что хочет, "чтобы это идиотское число" прошло, потому что он не любит дни рождения.
"Кроме раздражения, у меня это ничего не вызывает", — пояснил он.
По словам артиста, на пенсии он планирует уделять больше времени внукам.
3 октября, 01:52СМИ рассказали о проблемах Михаила Боярского со здоровьем