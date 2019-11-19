Дочери и внучки самых влиятельных людей России дебютировали на балу Tatler

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В этот понедельник в доме Пашкова состоялся девятый Бал дебютанток, организованный журналом Tatler. На торжественном вечере обществу были представлены 13 девушек из влиятельных российских семей. Одетые в меха, дизайнерские платья и бриллианты, они официально заявили о себе высшему свету.