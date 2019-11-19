Дочери и внучки самых влиятельных людей России дебютировали на балу Tatler

Дебютантки ежегодного бала Tatler: Арина Меладзе, Александра Гинер, Мария Бордовских, Валерия Евсеева, Анна Юнусова, Анастасия Черномырдина, Кристина Кесаева, Дарья Дронова, Наталья Горбунова, Василиса Михайлова, Елизавета Яковлева, Катерина Боярская и Екатерина Артемьева.
Дебютантки ежегодного бала Tatler: Арина Меладзе, Александра Гинер, Мария Бордовских, Валерия Евсеева, Анна Юнусова, Анастасия Черномырдина, Кристина Кесаева, Дарья Дронова, Наталья Горбунова, Василиса Михайлова, Елизавета Яковлева, Катерина Боярская и Екатерина Артемьева.
Наследницы известных семей вышли в колонный зал под руку со своими кавалерами. Пары исполняли вальсы и полонезы перед множеством гостей.
Бал открылся музыкой из фильма "Сибирский цирюльник" (режиссер Никита Михалков), написанной Эдуардом Артемьевым, который в этот вечер поддерживал внучку Екатерину.
Наследницы известных семей вышли в колонный зал под руку со своими кавалерами. Пары исполняли вальсы и полонезы перед множеством гостей.
Бал открылся музыкой из фильма "Сибирский цирюльник" (режиссер Никита Михалков), написанной Эдуардом Артемьевым, который в этот вечер поддерживал внучку Екатерину.
Екатерина Артемьева (19 лет), внучка композитора Эдуарда Артемьева, готовилась к балу со всей ответственностью: не пропустила ни одной репетиции.
Екатерина Артемьева (19 лет), внучка композитора Эдуарда Артемьева, готовилась к балу со всей ответственностью: не пропустила ни одной репетиции.
Пышные бальные платья, предоставленные известными модными домами, не помешали участницам блестяще справляться с поддержками.
Пышные бальные платья, предоставленные известными модными домами, не помешали участницам блестяще справляться с поддержками.
Семья Боярских — крепкая и дружная.
Двадцатиоднолетнюю Катерину сопровождали бабушка Лариса Луппиан (слева), дедушка и папа, депутат Госдумы России Сергей Боярский (справа)
Семья Боярских — крепкая и дружная.
Двадцатиоднолетнюю Катерину сопровождали бабушка Лариса Луппиан (слева), дедушка и папа, депутат Госдумы России Сергей Боярский (справа)
Катерину Боярскую многие журналисты уже назвали главной звездой вечера, которая дебютировала на балу.
Студентка института кино и телевидения Санкт-Петербурга мечтает связать жизнь с музыкой.
Катерину Боярскую многие журналисты уже назвали главной звездой вечера, которая дебютировала на балу.
Студентка института кино и телевидения Санкт-Петербурга мечтает связать жизнь с музыкой.
Начинающая певица Устинья Малинина, которая через несколько дней отпразднует 19-летие, была на балу вместе с мамой Эммой и папой — известным российским музыкантом Александром Малининым.
Начинающая певица Устинья Малинина, которая через несколько дней отпразднует 19-летие, была на балу вместе с мамой Эммой и папой — известным российским музыкантом Александром Малининым.
Модель Анастасия Решетова в прошлом месяце впервые стала мамой, но не смогла пропустить одно из самых гламурных событий года.
Вместе с супругом, рэпером Тимати, она появилась на вечере, чтобы поддержать его младшую сестру Анну Юнусову.
Модель Анастасия Решетова в прошлом месяце впервые стала мамой, но не смогла пропустить одно из самых гламурных событий года.
Вместе с супругом, рэпером Тимати, она появилась на вечере, чтобы поддержать его младшую сестру Анну Юнусову.
Анна Юнусова (16 лет), Анастасия Черномырдина (21 год), внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина, и Арина Меладзе (16 лет), дочь певца Валерия Меладзе и декоратора Ирины Меладзе, (слева направо) перед началом бала.
Анна Юнусова (16 лет), Анастасия Черномырдина (21 год), внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина, и Арина Меладзе (16 лет), дочь певца Валерия Меладзе и декоратора Ирины Меладзе, (слева направо) перед началом бала.
Дарья Дронова (17 лет), внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Харламова (слева) и Василиса Михайлова (20 лет), внучка капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова (справа).
Дарья Дронова (17 лет), внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Харламова (слева) и Василиса Михайлова (20 лет), внучка капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова (справа).
Александра Гинер (слева), внучка президента ЦСКА Евгения Гинера, мечтает стать известной артисткой, а вот Мария Бордовских (справа), дочка банкира Ивана Бронова и телеведущей Юлии Бордовских, в свои 20 лет уже успела стать многообещающим дизайнером одежды.
Александра Гинер (слева), внучка президента ЦСКА Евгения Гинера, мечтает стать известной артисткой, а вот Мария Бордовских (справа), дочка банкира Ивана Бронова и телеведущей Юлии Бордовских, в свои 20 лет уже успела стать многообещающим дизайнером одежды.
Художник-орнаменталист, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, 18-летняя Мария не первый раз принимает участие в Бале дебютанток.
Однако в этом году она была в качестве гостьи.
Художник-орнаменталист, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, 18-летняя Мария не первый раз принимает участие в Бале дебютанток.
Однако в этом году она была в качестве гостьи.
Художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков традиционно отвечал за музыкальное сопровождение на вечере.
Художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков традиционно отвечал за музыкальное сопровождение на вечере.
А Сати Спивакова стала ведущей вечера.
Правнучка Аркадия Райкина и внучка Юрия Яковлева, 15-летняя Елизавета Яковлева за скромным лавандовым платьем ездила в Милан.
Правнучка Аркадия Райкина и внучка Юрия Яковлева, 15-летняя Елизавета Яковлева за скромным лавандовым платьем ездила в Милан.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тинатин Канделаки (справа) с дочерью Меланией Кондрахиной (19 лет), которая давно уже не дебютантка — она танцевала на балу первый раз в 2015 году.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тинатин Канделаки (справа) с дочерью Меланией Кондрахиной (19 лет), которая давно уже не дебютантка — она танцевала на балу первый раз в 2015 году.
"Гулять так гулять", — написала продюсер Яна Рудковская, собираясь на торжество в роскошном вечернем платье с трехметровым шлейфом.
Кавалером Яны, по традиции, стал младший сын Саша (Гном Гномыч), его, по всей видимости, бал не очень впечатлил.
"Гулять так гулять", — написала продюсер Яна Рудковская, собираясь на торжество в роскошном вечернем платье с трехметровым шлейфом.
Кавалером Яны, по традиции, стал младший сын Саша (Гном Гномыч), его, по всей видимости, бал не очень впечатлил.
Гостей угощали изысканными блюдами и, разумеется, пирожными: разноцветными макарони, эклерами, безе и многими другими.
Гостей угощали изысканными блюдами и, разумеется, пирожными: разноцветными макарони, эклерами, безе и многими другими.
Режиссер и продюсер Александр Стриженов с дочерью Александрой (18 лет).
Несмотря на то что Александра с самого детства находится под прицелом фотокамер, в будущем она хочет стать экономистом.
Режиссер и продюсер Александр Стриженов с дочерью Александрой (18 лет).
Несмотря на то что Александра с самого детства находится под прицелом фотокамер, в будущем она хочет стать экономистом.
Предприниматель Игорь Кесаев вместе со старшей дочерью Илоной сопровождали младшую Кристину, которая надеется после бала начать карьеру модели.
Предприниматель Игорь Кесаев вместе со старшей дочерью Илоной сопровождали младшую Кристину, которая надеется после бала начать карьеру модели.