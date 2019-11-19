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РИА Новости

Дочери и внучки самых влиятельных людей России дебютировали на балу Tatler

18:06 19.11.2019
1616
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В этот понедельник в доме Пашкова состоялся девятый Бал дебютанток, организованный журналом Tatler. На торжественном вечере обществу были представлены 13 девушек из влиятельных российских семей. Одетые в меха, дизайнерские платья и бриллианты, они официально заявили о себе высшему свету.
О том, как прошло одно из самых гламурных событий года, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дебютантки ежегодного бала Tatler: Арина Меладзе, Александра Гинер, Мария Бордовских, Валерия Евсеева, Анна Юнусова, Анастасия Черномырдина, Кристина Кесаева, Дарья Дронова, Наталья Горбунова, Василиса Михайлова, Елизавета Яковлева, Катерина Боярская и Екатерина Артемьева.

Бал дебютанток Tatler
1 из 20

Дебютантки ежегодного бала Tatler: Арина Меладзе, Александра Гинер, Мария Бордовских, Валерия Евсеева, Анна Юнусова, Анастасия Черномырдина, Кристина Кесаева, Дарья Дронова, Наталья Горбунова, Василиса Михайлова, Елизавета Яковлева, Катерина Боярская и Екатерина Артемьева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наследницы известных семей вышли в колонный зал под руку со своими кавалерами. Пары исполняли вальсы и полонезы перед множеством гостей.

Бал открылся музыкой из фильма "Сибирский цирюльник" (режиссер Никита Михалков), написанной Эдуардом Артемьевым, который в этот вечер поддерживал внучку Екатерину.

Бал дебютанток Tatler
2 из 20

Наследницы известных семей вышли в колонный зал под руку со своими кавалерами. Пары исполняли вальсы и полонезы перед множеством гостей.

Бал открылся музыкой из фильма "Сибирский цирюльник" (режиссер Никита Михалков), написанной Эдуардом Артемьевым, который в этот вечер поддерживал внучку Екатерину.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Екатерина Артемьева (19 лет), внучка композитора Эдуарда Артемьева, готовилась к балу со всей ответственностью: не пропустила ни одной репетиции.

Композитор Эдуард Артемьев с внучкой Екатериной Артемьевой (19 лет) во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
3 из 20

Екатерина Артемьева (19 лет), внучка композитора Эдуарда Артемьева, готовилась к балу со всей ответственностью: не пропустила ни одной репетиции.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пышные бальные платья, предоставленные известными модными домами, не помешали участницам блестяще справляться с поддержками.

Бал дебютанток Tatler
4 из 20

Пышные бальные платья, предоставленные известными модными домами, не помешали участницам блестяще справляться с поддержками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Семья Боярских — крепкая и дружная.

Двадцатиоднолетнюю Катерину сопровождали бабушка Лариса Луппиан (слева), дедушка и папа, депутат Госдумы России Сергей Боярский (справа)

Актер Михаил Боярский (второй справа), его супруга, актриса Лариса Луппиан (слева), их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский (справа) во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
5 из 20

Семья Боярских — крепкая и дружная.

Двадцатиоднолетнюю Катерину сопровождали бабушка Лариса Луппиан (слева), дедушка и папа, депутат Госдумы России Сергей Боярский (справа)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Катерину Боярскую многие журналисты уже назвали главной звездой вечера, которая дебютировала на балу.

Студентка института кино и телевидения Санкт-Петербурга мечтает связать жизнь с музыкой.

Бал дебютанток Tatler
6 из 20

Катерину Боярскую многие журналисты уже назвали главной звездой вечера, которая дебютировала на балу.

Студентка института кино и телевидения Санкт-Петербурга мечтает связать жизнь с музыкой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Начинающая певица Устинья Малинина, которая через несколько дней отпразднует 19-летие, была на балу вместе с мамой Эммой и папой — известным российским музыкантом Александром Малининым.

Певец Александр Малинин, его супруга Эмма Малинина (справа) и его дочь Устинья во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
7 из 20

Начинающая певица Устинья Малинина, которая через несколько дней отпразднует 19-летие, была на балу вместе с мамой Эммой и папой — известным российским музыкантом Александром Малининым.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель Анастасия Решетова в прошлом месяце впервые стала мамой, но не смогла пропустить одно из самых гламурных событий года.

Вместе с супругом, рэпером Тимати, она появилась на вечере, чтобы поддержать его младшую сестру Анну Юнусову.

Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
8 из 20

Модель Анастасия Решетова в прошлом месяце впервые стала мамой, но не смогла пропустить одно из самых гламурных событий года.

Вместе с супругом, рэпером Тимати, она появилась на вечере, чтобы поддержать его младшую сестру Анну Юнусову.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Анна Юнусова (16 лет), Анастасия Черномырдина (21 год), внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина, и Арина Меладзе (16 лет), дочь певца Валерия Меладзе и декоратора Ирины Меладзе, (слева направо) перед началом бала.

Бал дебютанток Tatler
9 из 20

Анна Юнусова (16 лет), Анастасия Черномырдина (21 год), внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина, и Арина Меладзе (16 лет), дочь певца Валерия Меладзе и декоратора Ирины Меладзе, (слева направо) перед началом бала.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дарья Дронова (17 лет), внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Харламова (слева) и Василиса Михайлова (20 лет), внучка капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова (справа).

Бал дебютанток Tatler
10 из 20

Дарья Дронова (17 лет), внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Харламова (слева) и Василиса Михайлова (20 лет), внучка капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова (справа).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александра Гинер (слева), внучка президента ЦСКА Евгения Гинера, мечтает стать известной артисткой, а вот Мария Бордовских (справа), дочка банкира Ивана Бронова и телеведущей Юлии Бордовских, в свои 20 лет уже успела стать многообещающим дизайнером одежды.

Бал дебютанток Tatler
11 из 20

Александра Гинер (слева), внучка президента ЦСКА Евгения Гинера, мечтает стать известной артисткой, а вот Мария Бордовских (справа), дочка банкира Ивана Бронова и телеведущей Юлии Бордовских, в свои 20 лет уже успела стать многообещающим дизайнером одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художник-орнаменталист, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, 18-летняя Мария не первый раз принимает участие в Бале дебютанток.

Однако в этом году она была в качестве гостьи.

Актриса Любовь Толкалина с дочерью во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
12 из 20

Художник-орнаменталист, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, 18-летняя Мария не первый раз принимает участие в Бале дебютанток.

Однако в этом году она была в качестве гостьи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков традиционно отвечал за музыкальное сопровождение на вечере.

Художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
13 из 20

Художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков традиционно отвечал за музыкальное сопровождение на вечере.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

А Сати Спивакова стала ведущей вечера.

Актриса Сати Спивакова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
14 из 20

А Сати Спивакова стала ведущей вечера.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Правнучка Аркадия Райкина и внучка Юрия Яковлева, 15-летняя Елизавета Яковлева за скромным лавандовым платьем ездила в Милан.

Бал дебютанток Tatler
15 из 20

Правнучка Аркадия Райкина и внучка Юрия Яковлева, 15-летняя Елизавета Яковлева за скромным лавандовым платьем ездила в Милан.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тинатин Канделаки (справа) с дочерью Меланией Кондрахиной (19 лет), которая давно уже не дебютантка — она танцевала на балу первый раз в 2015 году.

Генеральный продюсер Матч ТВ Тинатин Канделаки (справа) и ее дочь Мелания Кондрахина во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
16 из 20

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тинатин Канделаки (справа) с дочерью Меланией Кондрахиной (19 лет), которая давно уже не дебютантка — она танцевала на балу первый раз в 2015 году.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Гулять так гулять", — написала продюсер Яна Рудковская, собираясь на торжество в роскошном вечернем платье с трехметровым шлейфом.

Кавалером Яны, по традиции, стал младший сын Саша (Гном Гномыч), его, по всей видимости, бал не очень впечатлил.

Продюсер Яна Рудковская с сыном Александром во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
17 из 20

"Гулять так гулять", — написала продюсер Яна Рудковская, собираясь на торжество в роскошном вечернем платье с трехметровым шлейфом.

Кавалером Яны, по традиции, стал младший сын Саша (Гном Гномыч), его, по всей видимости, бал не очень впечатлил.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Гостей угощали изысканными блюдами и, разумеется, пирожными: разноцветными макарони, эклерами, безе и многими другими.

Угощение во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
18 из 20

Гостей угощали изысканными блюдами и, разумеется, пирожными: разноцветными макарони, эклерами, безе и многими другими.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер и продюсер Александр Стриженов с дочерью Александрой (18 лет).

Несмотря на то что Александра с самого детства находится под прицелом фотокамер, в будущем она хочет стать экономистом.

Режиссер и продюсер Александр Стриженов и его дочь Александра во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
19 из 20

Режиссер и продюсер Александр Стриженов с дочерью Александрой (18 лет).

Несмотря на то что Александра с самого детства находится под прицелом фотокамер, в будущем она хочет стать экономистом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Предприниматель Игорь Кесаев вместе со старшей дочерью Илоной сопровождали младшую Кристину, которая надеется после бала начать карьеру модели.

Бал дебютанток Tatler
20 из 20

Предприниматель Игорь Кесаев вместе со старшей дочерью Илоной сопровождали младшую Кристину, которая надеется после бала начать карьеру модели.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураАлександра ВертинскаяСтиль жизниНовости культурыТинатин КанделакиМихаил БоярскийЯна РудковскаяЭдуард АртемьевВладимир СпиваковТимати (Тимур Юнусов)Валентин Юдашкин
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