Черников: надо прислушаться к предложениям детей по дорожной безопасности

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Обратить самое серьезное внимание на идеи и инициативы школьников - участников Всероссийского форума юных инспекторов движения, который в эти дни проходит в Москве, призвал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции России Обратить самое серьезное внимание на идеи и инициативы школьников - участников Всероссийского форума юных инспекторов движения, который в эти дни проходит в Москве, призвал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции России Михаил Черников

"Для дальнейшего развития отрядов ЮИД необходимо прислушаться к самим юным инспекторам, которые в рамках форума обсуждают и предлагают новые идеи для популяризации деятельности отрядов ЮИД. Нужен современный подход к повышению заинтересованности детей в этой тематике, а также согласованная работа Госавтоинспекции и органов образования", - сказал Черников.

На состоявшейся в рамках форума конференции по обмену опытом педагоги и сотрудники Госавтоинспекции из разных российских регионов представили свои разработки и методики обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и вовлечения их в ЮИДовское движение.

Так, в школах ряда регионов сегодня создаются специализированные профильные классы ЮИД, на занятиях в которых углубленно изучают правила дорожного движения в рамках образовательного процесса.

Об авторской методике обучения "Дорожный дозор" в классах ЮИД рассказали представители Кировской области.

Социальный проект "Дороги, которые мы выбираем", реализуемый в Курской области, помогает детям не только лучше усвоить правила поведения на дорогах, но и определиться с будущей профессией.

Представители Смоленской области рассказали о своей методике проведения занятий с учениками начальных классов в автогородках, где воссозданы элементы улично-дорожной сети, позволяющие детям наглядно и безопасно изучать ПДД.

А в Волгоградской области особое внимание уделяют работе с родительской общественностью, справедливо полагая, что именно в семье закладываются основы безопасного поведения на улицах и дорогах.

Конференция, по мнению ее участников, показала, что сегодня в регионах накоплен большой практический опыт работы по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.