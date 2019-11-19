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РИА Новости

Черников: надо прислушаться к предложениям детей по дорожной безопасности

11:39 19.11.2019 (обновлено: 11:58 19.11.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУОБДД МВД РФНачальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников
Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников
© Фото : пресс-служба ГУОБДД МВД РФ
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Обратить самое серьезное внимание на идеи и инициативы школьников - участников Всероссийского форума юных инспекторов движения, который в эти дни проходит в Москве, призвал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции России Михаил Черников.
"Для дальнейшего развития отрядов ЮИД необходимо прислушаться к самим юным инспекторам, которые в рамках форума обсуждают и предлагают новые идеи для популяризации деятельности отрядов ЮИД. Нужен современный подход к повышению заинтересованности детей в этой тематике, а также согласованная работа Госавтоинспекции и органов образования", - сказал Черников.
На состоявшейся в рамках форума конференции по обмену опытом педагоги и сотрудники Госавтоинспекции из разных российских регионов представили свои разработки и методики обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и вовлечения их в ЮИДовское движение.
Так, в школах ряда регионов сегодня создаются специализированные профильные классы ЮИД, на занятиях в которых углубленно изучают правила дорожного движения в рамках образовательного процесса.
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Об авторской методике обучения "Дорожный дозор" в классах ЮИД рассказали представители Кировской области.
Социальный проект "Дороги, которые мы выбираем", реализуемый в Курской области, помогает детям не только лучше усвоить правила поведения на дорогах, но и определиться с будущей профессией.
Представители Смоленской области рассказали о своей методике проведения занятий с учениками начальных классов в автогородках, где воссозданы элементы улично-дорожной сети, позволяющие детям наглядно и безопасно изучать ПДД.
А в Волгоградской области особое внимание уделяют работе с родительской общественностью, справедливо полагая, что именно в семье закладываются основы безопасного поведения на улицах и дорогах.
Конференция, по мнению ее участников, показала, что сегодня в регионах накоплен большой практический опыт работы по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.
Участниками первого Всероссийского форума юных инспекторов движения, проходящего в эти дни в Москве, стали около 350 школьников, а также педагоги и сотрудники Госавтоинспекции из 73 российских регионов. Форум должен определить характер и направление дальнейшего развития отрядов ЮИД в России.
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Безопасная дорогаМихаил ЧерниковРоссия
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