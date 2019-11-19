Комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о региональных омбудсменах

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Кандидатов на пост региональных уполномоченных по правам человека в субъектах РФ нужно согласовывать с федеральным омбудсменом, а избирать их должен региональный законодательный орган власти, заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, говоря о поправках к законопроекту о региональных уполномоченных.
Во вторник на заседании профильный комитет Госдумы обсуждал поправки в законопроект. По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении.
Как подчеркнул Гаврилов, после принятия этого закона уполномоченные будут наделены "широкими полномочиями по обращению в любые органы государственной власти, в законодательные органы субъектов РФ, в правоохранительные органы, в том числе с требованием привлечения к дисциплинарной и даже уголовной ответственности должностных лиц, нарушающих права человека".
"Кандидатура регионального уполномоченного будет в обязательном порядке согласовываться с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и избираться законодательным органом власти. У регионов сохранится возможность устанавливать своими законами порядок внесения кандидатур. В ряде региональных законов установлено, что партии, общественные и правозащитные организации направляют свои предложения по кандидатурам губернатору, а он уже вносит одну или несколько кандидатур в законодательное собрание. В других регионах предусмотрено право непосредственного внесения всех предложений в законодательный орган. Мы учитываем разнообразие, отражающее специфику регионов нашей страны", - заявил Гаврилов.
Ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет соответствующих законопроектов. Согласно инициативе, на должность уполномоченного может быть назначен гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Законом субъекта РФ минимальный возраст для кандидата на должность омбудсмена может быть увеличен, но не более чем на 5 лет. Проект также определяет требования, ограничения и запреты, связанные с замещением данной должности, определяет порядок подачи омбудсмену и рассмотрения им жалоб, предложений или заявлений.