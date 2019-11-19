Комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о региональных омбудсменах

Как подчеркнул Гаврилов, после принятия этого закона уполномоченные будут наделены "широкими полномочиями по обращению в любые органы государственной власти, в законодательные органы субъектов РФ, в правоохранительные органы, в том числе с требованием привлечения к дисциплинарной и даже уголовной ответственности должностных лиц, нарушающих права человека".

"Кандидатура регионального уполномоченного будет в обязательном порядке согласовываться с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и избираться законодательным органом власти. У регионов сохранится возможность устанавливать своими законами порядок внесения кандидатур. В ряде региональных законов установлено, что партии, общественные и правозащитные организации направляют свои предложения по кандидатурам губернатору, а он уже вносит одну или несколько кандидатур в законодательное собрание. В других регионах предусмотрено право непосредственного внесения всех предложений в законодательный орган. Мы учитываем разнообразие, отражающее специфику регионов нашей страны", - заявил Гаврилов.