В Сирию за сутки вернулись 749 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 749 сирийских беженцев вернулись в Почти 749 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 749 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 197 человек (женщин – 59, детей – 100), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 552 человек (женщин – 116, детей – 282)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца.

По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.

За прошедшие сутки российской стороной в Эль-Мазраа (провинция Эс-Сувейда) проведена гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.