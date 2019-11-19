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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-19T11:37+0300
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись 749 беженцев из Иордании и Ливана

11:37 19.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 749 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 749 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 197 человек (женщин – 59, детей – 100), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 552 человек (женщин – 116, детей – 282)", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
За прошедшие сутки российской стороной в Эль-Мазраа (провинция Эс-Сувейда) проведена гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.
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В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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Война в СирииСирияИорданияРоссияЛиванВ мире
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