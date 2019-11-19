В Ливане демонстранты блокируют подступы к парламенту

БЕЙРУТ, 19 ноя - РИА Новости. Сотни демонстрантов блокировали подъезды к зданию парламента в центре Бейрута, где должно пройти заседание.

На дорогах сооружены баррикады.

Активисты не дают проехать автомобилям депутатов и пропускают только военный транспорт и машины скорой помощи. Им позволяют убедиться в том, что в спецтранспорте нет депутатов.

هذا الفيديو السياراتان اللذان.

حاولنا الدخول بالقوة الى مجلس. النواب ومن ثم إطلاق الرصاص على المتظاهرين #ثورة_لبنان #بيروت pic.twitter.com/QYQ2R3Yyir — ZOUHAIR (@zouheirelchami) November 19, 2019

Депутат Али Амаар, прибывший к парламенту, вышел к баррикадам. На вопрос корреспондента телеканала LBC он заявил, что граждане вправе проводить митинг и отстаивать свои права. При этом чиновник продолжил путь к парламенту, пытаясь пересечь баррикады.

Одну из колонн депутатов, попытавшуюся прорваться через баррикады, активисты забросали камнями. Охрана открыла огонь в воздух.

По данным местных СМИ, часть депутатов смогли добраться до своих рабочих мест. Некоторые парламентарии отказались участвовать в сегодняшнем заседании, поддержав протест граждан.

На вторник запланировано заседание парламента, на котором должен быть принят ряд законов, включая закон об общей амнистии, против которого выступают участники антиправительственных демонстраций.