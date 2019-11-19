Сериал "Властелин колец" продлили на второй сезон

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, . Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.

Пока идет предсъемочная подготовка к первому сезону, хотя актерский состав еще полностью не определен. В шоу точно примут участие Маркелла Кавена ("Пикник у висячей скалы"), Уилл Поултер ("Выживший", "Мы — Миллеры") и Джозеф Моул ("Игра престолов").

Съемки пройдут в Новой Зеландии, режиссер — Хуан Антонио Байона, сценаристы проекта — Патрик МакКей и Джон Д.Пэйн, консультирующий продюсер — Брайан Когман из "Игры престолов".

Изначально речь шла о том, что у сериала будет два сезона, но официально информация о втором подтвердилась только сейчас.