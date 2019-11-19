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РИА Новости

Сериал "Властелин колец" продлили на второй сезон

11:36 19.11.2019
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© Фото : New Line Cinema, 2001 Кадр из фильма "Властелин колец"
Кадр из фильма Властелин колец
© Фото : New Line Cinema, 2001
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
Пока идет предсъемочная подготовка к первому сезону, хотя актерский состав еще полностью не определен. В шоу точно примут участие Маркелла Кавена ("Пикник у висячей скалы"), Уилл Поултер ("Выживший", "Мы — Миллеры") и Джозеф Моул ("Игра престолов").
Съемки пройдут в Новой Зеландии, режиссер — Хуан Антонио Байона, сценаристы проекта — Патрик МакКей и Джон Д.Пэйн, консультирующий продюсер — Брайан Когман из "Игры престолов".
Изначально речь шла о том, что у сериала будет два сезона, но официально информация о втором подтвердилась только сейчас.
Сюжет держится в секрете. Известно только, что в нем появятся новые линии, предшествующие событиям "Братства кольца".
Кадр из сериала Игра престолов
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