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РИА Новости

Мосгорсуд оставил Пола Уилана в СИЗО

11:24 19.11.2019 (обновлено: 11:31 19.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании суда
Гражданин США Пол Уилан в здании суда
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан в здании суда. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты на продление до конца года ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела. Уилан участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО.
Лефортовский суд Москвы в конце октября продлил Уилану содержание под стражей как минимум до 29 декабря.
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В конце лета иностранцу предъявили обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
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Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь".
Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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Московский городской судМоскваПол УиланПроисшествия
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