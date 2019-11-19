Мосгорсуд оставил Пола Уилана в СИЗО

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты на продление до конца года ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела. Уилан участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО.

Лефортовский суд Москвы в конце октября продлил Уилану содержание под стражей как минимум до 29 декабря.

В конце лета иностранцу предъявили обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.

Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь".