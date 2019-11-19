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РИА Новости

Опрос показал, как россияне относятся к социальной рекламе

11:23 19.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСоциальная реклама
Социальная реклама
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Социальная реклама. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (76%) считают, что социальная реклама влияет на поведение людей, 18% выразили противоположную точку зрения, сообщил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин, ссылаясь на проведенный опрос.
Выступая на международной конференции "Повышение эффективности социальной рекламы в России", Родин отметил, что, по данным опроса, 71% респондентов считают, что социальная реклама нужна, 24% придерживаются обратного мнения.
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Почти половина россиян (44%) считают, что социальная реклама в первую очередь должна быть направлена на борьбу с насилием в семье, 42% - на борьбу с наркоманией, а 38% - коррупцией, 34% уверены, что такая реклама должна призывать к ответственному поведению на дорогах, еще 32% - к борьбе с алкоголизмом.
Эксперт отметил, что в целом социальную рекламу в течение последнего года не видели 47% граждан, а видели ее - 22%, видели или слышали, но не помнят - 21%. Если респонденты видели такую рекламу, то она была посвящена соблюдению ПДД (7%), борьбе с алкоголизмом (6%), пропаганде здорового образа жизни (4%), свидетельствуют данные опроса.
Как указано в опросе, чаще всего респонденты видели или слышали социальную рекламу на телевидении (56%), на улице - 46%, в интернете - 31%, в поликлиниках, школах, вузах - 23%. При этом 61% россиян видели по телевизору за 2019 год рекламу или отдельные репортажи, призывающие пожертвовать деньги на лечение больного ребенка, 29% видят такую информацию время от времени, а 2% не видели.
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В исследовании говорится, что за последние 12 месяцев чаще всего граждане переводили деньги на лечение больных детей (31%), раздельно собирали мусор 17%, сдавали старую одежду или обувь в переработку 12%, взяли животное из приюта еще 12%. Ничего из подобного не делали 31 опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 ноября, опрошены 1600 россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Кирилл РодинВЦИОМРоссияОбщество
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