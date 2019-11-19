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РИА Новости

В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника

11:14 19.11.2019 (обновлено: 11:17 19.11.2019)
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© РИА Новости / В. ЧистяковЗдание Московского государственного института международных отношений.
Здание Московского государственного института международных отношений.
© РИА Новости / В. Чистяков
Здание Московского государственного института международных отношений.. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Информация о групповом избиении студента МГИМО не соответствует действительности, подрались студенты колледжа при МГИМО, одному из участников разбили губу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь вуза Виктория Калашникова.
Во вторник в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в МГИМО старшекурсники якобы избили первокурсника, который получил многочисленные травмы головы, закрытую черепно-мозговую и ушибы лица.
"То, что написано в Telegram, это все не соответствует действительности. Там по факту подрались парни из колледжа при МГИМО. И одному из них разбили губу. Это пока все детали, которые есть ", - сказала Калашникова.
Она добавила, что еще не известно, будет ли проводиться проверка в вузе и понесут ли наказание студенты.
"Если что-то подобное будет, у нас будет соответствующее заявление от университета", - сказала собеседница агентства.
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