Глава Петропавловска-Камчатского уходит в отставку

"Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение. Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города. Уверен, что ставший мне родным Петропавловск будет и дальше динамично развиваться, и его ждет достойное будущее", - приводятся в сообщении слова Иваненко.