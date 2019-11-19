Глава Петропавловска-Камчатского уходит в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко уходит в отставку по собственному желанию, сообщает мэрия.
"Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко принято решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.
Его заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии гордумы.
"Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение. Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города. Уверен, что ставший мне родным Петропавловск будет и дальше динамично развиваться, и его ждет достойное будущее", - приводятся в сообщении слова Иваненко.