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РИА Новости

Эксперты предложили ввести уроки семейной жизни в России

11:09 19.11.2019
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© Fotolia / drubig-photoСемья
Семья
© Fotolia / drubig-photo
Семья. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Для улучшения демографической ситуации в РФ необходимо продлить срок выплаты детских пособий, дать женщинам с маленькими детьми возможность работать дистанционно, а также ввести в школах уроки подготовки к семейной жизни, сообщается в исследовании экспертов-социологов и демографов "Демографическая ситуация в России: новые вызовы и пути оптимизации".
РИА Новости ознакомилось с результатами исследования, которое будет рассмотрено во вторник на площадке Комитета гражданских инициатив.

Повышение рождаемости

Для повышения рождаемости в РФ эксперты предлагают ряд мер по поддержке материнства, в том числе они считают необходимым давать работницам с маленькими детьми возможность работать дистанционно.
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Омбудсмен: рост детских пособий – это хорошо, но важны не только деньгиСо следующего года в России увеличат выплаты по детским пособиям. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в интервью радио Sputnik высказала мнение о том, чем еще можно дополнить систему поддержки российских семей.
"Для государственных и муниципальных учреждений, организаций и предприятий можно предусмотреть обязательное предоставление работницам с детьми дошкольного возраста возможности дистанционной работы по их желанию, если она допускается исходя из характера производственного процесса и должностных обязанностей работницы", - говорится в исследовании.
Эксперты также предлагают выплачивать пособие по уходу за ребенком не до полутора, а до трёх лет, если ребёнок не ходит в детский сад. Не менее важным эксперты считают предоставить гарантированную возможность бесплатного посещения групп продленного дня для учащихся всех классов государственных школ.
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В исследовании также говорится о необходимости пропагандировать в обществе "модель благополучной, полной семьи с 2–3 детьми", которая может "успешно саморазвиваться и в полной мере выполнять социальные функции".

Поддержка семьи

В целях поддержки института семьи эксперты предлагают ввести в школах дисциплины по подготовке к семейной жизни.
"Ввести в образовательных организациях спецкурсы по подготовке к семейной жизни и культуре семейных отношений", - говорится в исследовании.
Предлагается увеличить долю социальной рекламы в СМИ по популяризации семейных ценностей, а также на государственном уровне систематически поддерживать проекты, направленные на популяризацию семейных ценностей. Кроме того, эксперты предлагают усилить контроль над защитой прав и интересов молодой семьи, усовершенствовать систему молодежного семейного отдыха и туризма. Не менее актуальной эксперты считают государственную поддержку студенческой семьи.

Снижение смертности

В целях снижения смертности в стране эксперты предлагают создать систему оказания медико-социальной помощи, ориентированной на социально уязвимые группы населения (БОМЖ, нелегальные мигранты).
"Основными направлениями деятельности в связи с этим могут быть: развитие сети бесплатных консультаций для максимально широкого информирования о соответствующих правах граждан; расширение сети бесплатного питания, в том числе в школах, что может компенсировать недостаточное питание в другое время дня; стимулирование и поощрение инициативных форм взаимной социальной поддержки в бедных районах и населенных местах, что благоприятным образом сказывается на состоянии психического здоровья и помогает людям обрести уверенность в себе; организация мобильных пунктов первичной медико-санитарной помощи с целью максимального приближения ее к нуждающимся", - сообщается в исследовании.
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Также предлагается комплекс мер для "социально адаптированного населения", получающего при этом низкий доход. Так, в исследовании указывается на необходимость разработать "систему страхования рисков потери работы", которая бы компенсировала экономические ущербы безработицы.

Миграционная политика

Эксперты указали на необходимость повышения миграционной привлекательности регионов РФ с точки зрения демографического и экономического развития.
"Предлагается открыть и развивать новые иммиграционные каналы и упростить процедуры привлечения иммигрантов на постоянное место жительства в РФ. В том числе ввести систему критериев для упрощенного порядка получения разрешения на временное проживание: наличие профессии, востребованной в регионе; опыт работы в России; российского профессионального образования", - говорится в исследовании.
Эксперты считают важным создавать специальную инфраструктуру для обучения и проживания иностранных студентов: оборудование библиотек, студенческих городков и общежитий. В исследовании также указывается на необходимость выделения специальных грантов из федерального и регионального бюджетов на культурные, образовательные и спортивные мероприятия с участием мигрантов и местного населения.
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