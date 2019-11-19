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РИА Новости

В Москве проверят работу чиновников в случае с оставленными матерью детьми

11:02 19.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Прокуратура проверит действия чиновников, ответственных за благополучие восьми детей, которых мать на несколько дней оставила простуженными в квартире, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Ранее столичный главк СК сообщил о проверке в связи с обнаружением в однокомнатной квартире в Москве восьми простуженных детей, которых мать на несколько дней оставила с 63-летней бабушкой.
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"Прокуратура Москвы проверит исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. По результатам проверки будет дана оценка, в том числе, действиям должностных лиц системы профилактики", - сказала Нефедова.
По данным следствия, вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней. Все дети находились под присмотром бабушки 1956 года рождения. По мнению медицинских работников, дети находились в ненадлежащих условиях проживания, о чем они проинформировали правоохранительные органы, сообщили в СК. Проверка ведомства показала, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики.
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