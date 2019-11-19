В Якутии женщина оставила четверых детей на два дня без еды и воды

ЯКУТСК, 19 ноя – РИА Новости. Дети из многодетной семьи в якутском поселке два дня сидели одни дома под замком без еды и воды, истощенных малышей доставили в больницу, а на мать завели уголовное дело, сообщает Дети из многодетной семьи в якутском поселке два дня сидели одни дома под замком без еды и воды, истощенных малышей доставили в больницу, а на мать завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

"Дознавателем отделения МВД России по Амгинскому району возбуждено уголовное дело по ст.125 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту оставления в опасности малолетних детей их 29-летней матерью", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, около 10 часов утра в ходе обхода участка инспектор ПДН прибыл к дому, где проживает одинокая мать с четырьмя малолетними детьми в возрасте от 10 месяцев до 7 лет. Полицейский увидел замок на входной двери и уже хотел покинуть территорию, как его привлекли детские голоса из дома. Инспектор поговорил со старшей из детей – первоклассницей. Девочка сообщила, что мама ушла по делам еще два дня назад, а они дома одни. Сообщив в дежурную часть о случившемся, инспектор вызвал социальные службы. По их прибытии взрослые вошли в дом через окно.

"В помещении они обнаружили детей в обессиленном состоянии. Дом обогревался электрическим обогревателем. В случаях перебоев подачи электричества на селе дом оставался без какого-либо отопления в зимний период. Также включенный обогреватель мог стать причиной возникновения пожара. Из продуктов питания на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами. Не было и питьевой воды. Дом находился в запущенном состоянии", - рассказали в МВД.

Полицейские и работники социальной службы установили, что семилетняя девочка кормила своего 10-месячного брата сухой детской смесью, разбавленной сырой, холодной водой, и всячески пыталась в течение двух суток успокоить его и других младших братьев 3 и 6 лет. "Дети были доставлены в больницу. Врачи установили, что их организм истощен, малыши были голодны и хотели пить. Местонахождение матери было установлено на третьи сутки. Женщина находилась в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в ведомстве. В настоящее время младенец находится в больнице, старшие дети временно определены в детдом.