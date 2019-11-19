Сестра короля Таиланда попала в больницу из-за проблем с сердцем

БАНГКОК, 19 ноя – РИА Новости. Принцесса Маха Чакри Сириндхон, сестра короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х) госпитализирована с диагнозом "коронарная недостаточность", сообщает во вторник в специальном бюллетене Бюро королевского двора Таиланда.
"В понедельник Ее Королевское Высочество почувствовала недомогание и боли в грудной клетке, при врачебном осмотре обнаружилась сердечная аритмия", - говорится в бюллетене.
"По совету лечащих врачей Ее Королевское Высочество была госпитализирована в больницу King Chulalongkorn Memorial Hospital. Диагностической аппаратурой было обнаружено сужение одного из сосудов сердца, однако хирургическое вмешательство не потребовалось", - говорится в документе.
Врачи посоветовали принцессе временно воздержаться от исполнения церемониальных обязанностей и остаться в больнице на время прохождения курса лечения, сообщает Бюро королевского двора.
Принцессе Маха Чакри Сириндхон 64 года. Четыре года назад сестра короля вышла в отставку по выслуге лет и достижении предельного возраста государственной службы с должности заведующего кафедрой истории Королевской военной академии Чулачомклао сухопутных войск Таиланда. Принцесса имеет звание генерала сухопутных войск. Помимо церемониальных обязанностей, которые она выполняет по поручению короля, принцесса Маха Чакри Сириндхон ведет масштабную благотворительную деятельность в сфере культуры и образования. Также, принцесса известна в Таиланде, как писатель и путешественник. Книга принцессы Маха Чакри Сириндхон о ее путешествии в Россию в начале 1990-х годов до сих пор расходится большими тиражами.