Сестра короля Таиланда попала в больницу из-за проблем с сердцем

"По совету лечащих врачей Ее Королевское Высочество была госпитализирована в больницу King Chulalongkorn Memorial Hospital. Диагностической аппаратурой было обнаружено сужение одного из сосудов сердца, однако хирургическое вмешательство не потребовалось", - говорится в документе.

Принцессе Маха Чакри Сириндхон 64 года. Четыре года назад сестра короля вышла в отставку по выслуге лет и достижении предельного возраста государственной службы с должности заведующего кафедрой истории Королевской военной академии Чулачомклао сухопутных войск Таиланда. Принцесса имеет звание генерала сухопутных войск. Помимо церемониальных обязанностей, которые она выполняет по поручению короля, принцесса Маха Чакри Сириндхон ведет масштабную благотворительную деятельность в сфере культуры и образования. Также, принцесса известна в Таиланде, как писатель и путешественник. Книга принцессы Маха Чакри Сириндхон о ее путешествии в Россию в начале 1990-х годов до сих пор расходится большими тиражами.