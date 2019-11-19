Метеоролог рассказал о причинах наводнения в Венеции

На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения

РИМ, 19 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Рекордное в ХХI веке наводнение в Рекордное в ХХI веке наводнение в Венеции произошло из-за неудачного совпадения погодных факторов, но все равно может считаться следствием глобальных изменений климата, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра прогнозов и мониторинга приливов Альвизе Папа (Alvise Papa).

"Это были адские дни", - сказал он в самом начале интервью.

"В последние годы я несколько раз говорил, что мы избежали бедствия. Я всегда предупреждал о том, что надвигается, потому что для того складывались нужные метеоусловия. Но события прошлой недели были абсолютно исключительными. Никогда за всю историю, или как минимум за 200 лет, не было приливов выше 140 сантиметров за один год. За четыре дня мы увидели таких три", - сказал физик.

По его словам, к рекордному потопу привела совокупность погодных факторов континентального масштаба. Италия и в особенности ее северная часть оказались меж двух крупных антициклонов, которые условно можно назвать "русско-сибирским" и "азорским". Они оба остановились над Восточной Европой и перед побережьем Португалии, сформировав тем самым клин над Адриатическим морем, куда на протяжении двух недель врывался холодный ветер.

"Это сама по себе аномальная метеорологическая ситуация. Другая аномалия произошла в ночь на вторник, когда уровень прилива поднялся выше запланированного из-за циклона, сформировавшегося над дельтой реки По и усилившегося именно над лагуной Венеции. Поэтому в Венеции были сильнейшие порывы ветра и крайне низкое атмосферное давление, а сам город пострадал гораздо сильнее, чем другие острова лагуны", - отметил Папа.

Само стечение таких обстоятельств он назвал "очень неудачным совпадением", подчеркнув, что "непогода пришла в тот момент, когда уровень прилива был на своем максимальном уровне".

"Явления подобной мощи мы не видели. И то, что оно произошло, означает, что такое может повториться… О том, есть ли в этом последствия глобального потепления, мы сможем говорить через 20-30 лет. Можно ли связать наводнение с изменения климата? Абсолютно да, потому что за 200 лет мы таких явлений не фиксировали, а это значит, что что-то изменилось", - отметил эксперт.

Венеция, переживающая традиционный период "высокой воды", столкнулась со вторым за историю наводнением. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, затопив 80% территории города. Ущерб, по первым оценкам, может достичь миллиарда евро.