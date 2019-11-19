Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 19 ноя - РИА Новости. Два человека с переломами после четырех ДТП с участием грузовика, пассажирской "Газели" и легковых автомобилей на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии, состояние еще семи пострадавших оценивается как средней тяжести, рассказал РИА Новости представитель минздрава Ставропольского края.
Ранее в ГУМЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в регионе в ДТП с пятью автомобилями пострадали 9 человек. Как позже уточнили в УГИБДД, в одном месте произошло четыре ДТП с разницей в несколько минут.
"В результате массового ДТП, произошедшего утром на территории Кочубеевского района, в больницу города Невинномысска доставлены 9 человек. Состояние семерых оценивается врачами как средней тяжести. Двое пациентов, получивших переломы, в тяжелом состоянии. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме", - сообщили в минздраве.