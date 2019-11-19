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РИА Новости

Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Ставрополье

10:52 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 19 ноя - РИА Новости. Два человека с переломами после четырех ДТП с участием грузовика, пассажирской "Газели" и легковых автомобилей на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии, состояние еще семи пострадавших оценивается как средней тяжести, рассказал РИА Новости представитель минздрава Ставропольского края.
Ранее в ГУМЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в регионе в ДТП с пятью автомобилями пострадали 9 человек. Как позже уточнили в УГИБДД, в одном месте произошло четыре ДТП с разницей в несколько минут.
Сотрудник ДПС
Вчера, 20:04
В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
"В результате массового ДТП, произошедшего утром на территории Кочубеевского района, в больницу города Невинномысска доставлены 9 человек. Состояние семерых оценивается врачами как средней тяжести. Двое пациентов, получивших переломы, в тяжелом состоянии. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме", - сообщили в минздраве.
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СтавропольеНевинномысскКочубеевский районПроисшествия
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