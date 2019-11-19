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РИА Новости

В США подали в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

10:49 19.11.2019
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© Fotolia / tcsabaЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© Fotolia / tcsaba
Электронная сигарета. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор штата Калифорния Ксавьер Бесерра объявил о подаче иска в отношении американской компании-производителя электронных сигарет Juul, так как, по данным властей, рекламная кампания ее продуктов для вейпинга направлена на подростков.
"Мы подаем иск на компанию JUUL в связи с созданием условий для возникновения кризисной ситуации в здравоохранении. JUUL заявляет, что помогает взрослым отказаться от сигарет, но ее вирусный маркетинг и продажи направлены на калифорнийских подростков и вовлекают их в зависимость от никотина", - говорится в официальном Twitter-аккаунте прокурора.
Как говорится в заявлении на сайте прокурора, компания также "не предупреждает о воздействии химикатов, содержащихся в продукте, и риске возникновения рака, пороков развития и нарушений репродуктивной системы". Прокуратура штата заявляет, "медицинские исследования показали, что многие пользователи JUUL продолжают курить сигареты, и дети, которые маловероятно были повержены этому риску, из-за использования электронных сигарет с содержанием никотина начинают курить". По словам Бесерры, JUUL и индустрия электронных сигарет "вовлекает детей в сети вейпинга", и власти намерены привлекать к ответственности любые другие компании, которые таким образом провоцируют кризис в системе здравоохранения.
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В настоящее время федеральная торговая комиссия США (FTC), управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и прокуроры нескольких штатов ведут расследование в отношении рекламной политики компании Juul Labs и состава смеси для курения. Федеральная прокуратура в Калифорнии также начала расследование уголовного дела в отношении этого производителя электронных сигарет, но информация о предмете расследования пока недоступна.
Juul - один из лидеров рынка электронных сигарет в США, была основана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе.
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JUULЛос-АнджелесСШАВ мире
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