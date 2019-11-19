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РИА Новости

Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"

10:47 19.11.2019 (обновлено: 11:15 19.11.2019)
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© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
ТАЛЛИН, 19 ноя — РИА Новости. Посольство России в Таллине посоветовало депутату парламента Эстонии Антсу Лаанеотсу, бывшему командующему Силами обороны республики, "вылезти из танка".
Ранее Лаанеотс заявил в эфире LTV7, что латвийская армия неспособна защитить свою территорию и представляет собой слабое звено обороны стран Балтии, в то время как Россия, по его мнению, начала перевооружение и готовится к агрессии.

"Упомянутый депутат вновь говорит о некоей "готовящейся агрессии" со стороны России, видимо, по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел", — говорится в комментарии посольства в Facebook.

Российские дипломаты напомнили слова Козьмы Пруткова — "Всякий специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя" — и порекомендовали Лаанеотсу "вылезти из танка".
"<...> И повернуться к исполнению своих нынешних парламентских обязанностей, в том числе и в качестве члена группы по связям с Государственной думой Российской Федерации, куда он, как можно предположить, записался без всякого принуждения", — заключили в дипведомстве.
Лаанеотс окончил Высшее танковое училище в Харькове, позже — Академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского в Москве. В 1970-1978 годах служил в танковой дивизии на Украине, в 1981-1987 годах — в Восточном Казахстане, затем был советником в Эфиопии. В Советской армии Лаанеотс дослужился до звания полковника. С 2006 по 2011-й занимал должность командующего Силами обороны Эстонии.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают это, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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16 ноября, 08:00
Прибалтика и Россия: шпионы против разведчиков
891701326
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Посольство РФ в ЭстонииПарламент ЭстонииЭстонияВ мире
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