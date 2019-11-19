Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"

"Упомянутый депутат вновь говорит о некоей "готовящейся агрессии" со стороны России, видимо, по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел", — говорится в комментарии посольства в Facebook .

"<...> И повернуться к исполнению своих нынешних парламентских обязанностей, в том числе и в качестве члена группы по связям с Государственной думой Российской Федерации, куда он, как можно предположить, записался без всякого принуждения", — заключили в дипведомстве.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают это, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.