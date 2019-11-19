Эксперт прокомментировала заявление Помпео о еврейских поселениях

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявление госсекретаря США Заявление госсекретаря США Майка Помпео о признании законности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан может вызвать обострение в секторе Газа , однако не приведет к более серьезным событиям в арабском мире, заявила РИА Новости ведущий сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.

"Возможно, за этим последует очередное обострение в Газе, но более серьезных событий ожидать не следует... Возможно, будут демонстрации на палестинских территориях, но я не думаю, что они перерастут в серьезное восстание", - сказала Носенко.

Она отметила, что и предыдущие заявления США по Израилю в арабском мире восприняли достаточно сдержанно.

"После признания США суверенитета Израиля над Голанами не было никаких серьезных выступлений, протестов в арабском мире. Были официальные заявления ряда руководителей, но они были весьма формальны и никакого влияния на отношения с Вашингтоном они не оказали. Думаю, что данное заявление также вписывается в те мероприятия, которые проводит (президент США Дональд) Трамп в рамках своей предвыборной кампании", - считает эксперт.

Президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов также связывает данное заявление Помпео с внутриполитической борьбой в США.

"У Трампа очень важная проблема - как перетянуть на свою сторону американских евреев. Они в большинстве своем выступают против Трампа. Так что заявление Помпео как раз связано с попыткой перетянуть евреев на сторону Трампа", - отметил он.

Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.