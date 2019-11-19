США и Южная Корея не смогли договориться о разделении военных расходов

"Переговоры США-Южная Корея о разделении расходов на оборону 19 ноября прошли не так, как ожидалось. Позиция американской стороны - что с помощью внесения новых пунктов в соглашение и т. д необходимо существенно увеличить сумму расходов. Мы же считаем, что соглашение должно остаться приемлемым для обеих сторон, в рамках SMA, (Special Measures Agreement – Соглашения о специальных мерах – ред.) каким оно было на протяжении 28 предыдущих лет", - заявил по итогам переговоров южнокорейский МИД.