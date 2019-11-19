Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T10:37+0300
https://ria.ru/20191119/1561106001.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/105100/31/1051003156_0:100:2000:1225_1036x0_80_0_0_c4148e08cfd47fe460686aece5fd6167.jpg
РИА Новости

США и Южная Корея не смогли договориться о разделении военных расходов

10:37 19.11.2019
511
© AP Photo / Ahn Young-joonПолиция возле посольства США в Сеуле, Южная Корея
Полиция возле посольства США в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 19 ноя – РИА Новости. Южная Корея и США прервали переговоры о разделе расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове из-за расхождений в позициях и решили продлить обсуждение еще на один раунд, сообщил южнокорейский МИД.
"Переговоры США-Южная Корея о разделении расходов на оборону 19 ноября прошли не так, как ожидалось. Позиция американской стороны - что с помощью внесения новых пунктов в соглашение и т. д необходимо существенно увеличить сумму расходов. Мы же считаем, что соглашение должно остаться приемлемым для обеих сторон, в рамках SMA, (Special Measures Agreement – Соглашения о специальных мерах – ред.) каким оно было на протяжении 28 предыдущих лет", - заявил по итогам переговоров южнокорейский МИД.
Представителем южнокорейской стороны на переговорах является бывший заместитель председателя финансового комитета министерства финансов РК Чон Ын Бо. Сторону США представляет сотрудник госдепа Джеймс Дехарт. Ранее в сентябре и октябре прошли еще два раунда переговоров.
Как сообщил МИД РК, стороны сделают "все возможное", чтобы договориться о разделении расходов и таким образом способствовать усилению альянса США - Южная Корея.
Трехсторонние переговоры представителей США, Японии и Южной Кореи
17 ноября, 12:39
США, Япония и Южная Корея подтвердили трехстороннее сотрудничество
С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание военных США в Южной Корее.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники США должны "платить справедливую цену" за защиту, которую им предоставляет Америка. Так, в 2017 году Трамп проинформировал Южную Корею, что было бы "уместно" заплатить 1 миллиард долларов за размещение американской системы противоракетной обороны THAAD, направленной на оборону против КНДР. Однако впоследствии представители Пентагона и госдепартамента заявили, что за размещение системы заплатят США. Южнокорейские СМИ также сообщали, что США могут потребовать от Южной Кореи 4,7 миллиарда долларов.
780000
Обсудить 0
THAADДональд ТрампЮжная КореяСШАВ мире
Рекомендуем
Майк Помпео
Помпео призвал власти Ирана восстановить работу интернета
Майк Помпео
Эксперт прокомментировала заявление Помпео о еврейских поселениях
Эво Моралес
МИД Боливии пообещал обеспечить выезд в Мексику 24 сторонников Моралеса
Посольство РФ в Таллине
Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"
Петр Порошенко
Депутаты от "Слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко
Морпехи США во время десантной операции в Пхохане, Южная Корея
В КНДР считают, что США должны прекратить военные учения с Южной Кореей
Американский доллар и российский рубль
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 775 миллионов долларов
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии отправится с визитом в Москву 20 ноября
Электронная сигарета
В США подали в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал возможное возобновление Турцией операции в Сирии
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США поддержали протесты в Иране
Национальная полиция Испании
В Испании грузовик с 52 мигрантами прорвался через границу анклава Сеута
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
Лента новостейМолния