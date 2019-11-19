США и Южная Корея не смогли договориться о разделении военных расходов

СЕУЛ, 19 ноя – РИА Новости. Южная Корея и США прервали переговоры о разделе расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове из-за расхождений в позициях и решили продлить обсуждение еще на один раунд, сообщил южнокорейский МИД.
"Переговоры США-Южная Корея о разделении расходов на оборону 19 ноября прошли не так, как ожидалось. Позиция американской стороны - что с помощью внесения новых пунктов в соглашение и т. д необходимо существенно увеличить сумму расходов. Мы же считаем, что соглашение должно остаться приемлемым для обеих сторон, в рамках SMA, (Special Measures Agreement – Соглашения о специальных мерах – ред.) каким оно было на протяжении 28 предыдущих лет", - заявил по итогам переговоров южнокорейский МИД.
Представителем южнокорейской стороны на переговорах является бывший заместитель председателя финансового комитета министерства финансов РК Чон Ын Бо. Сторону США представляет сотрудник госдепа Джеймс Дехарт. Ранее в сентябре и октябре прошли еще два раунда переговоров.
Как сообщил МИД РК, стороны сделают "все возможное", чтобы договориться о разделении расходов и таким образом способствовать усилению альянса США - Южная Корея.
С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание военных США в Южной Корее.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники США должны "платить справедливую цену" за защиту, которую им предоставляет Америка. Так, в 2017 году Трамп проинформировал Южную Корею, что было бы "уместно" заплатить 1 миллиард долларов за размещение американской системы противоракетной обороны THAAD, направленной на оборону против КНДР. Однако впоследствии представители Пентагона и госдепартамента заявили, что за размещение системы заплатят США. Южнокорейские СМИ также сообщали, что США могут потребовать от Южной Кореи 4,7 миллиарда долларов.