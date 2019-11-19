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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2019-11-19T11:00+0300
https://ria.ru/20191119/1561105905.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156110/57/1561105770_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_c3484541eeef55f4a8200849fe7a4d99.jpg
РИА Новости

Маленький монстр. Как справиться с кризисом трёх лет у детей?

11:00 19.11.2019
28
Это надолго
Маленький монстр. Как справиться с кризисом трёх лет у детей?
11:00
Агрессивный. Капризничает, протестует, проверяет на прочность маму и папу, орёт обидные слова. Кризис трёх лет неизбежен: ребёнок впервые осознаёт свою самостоятельность, учится правильно конфликтовать и осваивает правила взрослого мира. Родителям остаётся только потерпеть… Но как пережить этот нервный период?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, почему "показательные выступления" трёхлеток в магазине и другие их капризы могут стать предметом гордости родителей (мы серьёзно!).
Что такое кризис трёх лет? Что у него общего с подростковым возрастом? Каким видит мир ребёнок? Обязательно ли кризис случается в три года и можно ли без него? Действительно ли дети пытаются манипулировать взрослыми, и что на самом деле означают постоянные "нет" и "не буду"? Как родителям реагировать на капризы и чего делать точно не стоит?
Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают клинического и кризисного психолога, маму четверых детей Ольгу Сноз.
О кризисе трёх лет как этапе развития можно узнать в записи лекции психолога Людмилы Петрановской.
02:50 как устроен кризис трёх лет изнутри, и почему надо радоваться, если ребёнок переживает его
05:10 почему этот период часто сравнивают с подростковым возрастом
08:30 во сколько случается кризис трёх лет и сколько длится
09:35 как родителям пережить вот это вот всё
12:10 плач и крики в магазине. Что делать?
15:30 как отличить капризы от проявлений кризиса трёх лет
16:45 почему в этом возрасте ребёнок не может что-то делать назло или манипулировать
18:30 чему учится малыш, когда проходит через кризис
20:40 чему в этот период учатся родители
22:55 что делать мамам и папам, если эмоции через край
24:40 имеет ли смысл наказывать детей (даже чуть-чуть)
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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