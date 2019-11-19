Агрессивный. Капризничает, протестует, проверяет на прочность маму и папу, орёт обидные слова. Кризис трёх лет неизбежен: ребёнок впервые осознаёт свою самостоятельность, учится правильно конфликтовать и осваивает правила взрослого мира. Родителям остаётся только потерпеть… Но как пережить этот нервный период?

Маленький монстр. Как справиться с кризисом трёх лет у детей?

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " узнаём, почему "показательные выступления" трёхлеток в магазине и другие их капризы могут стать предметом гордости родителей (мы серьёзно!).

Что такое кризис трёх лет? Что у него общего с подростковым возрастом? Каким видит мир ребёнок? Обязательно ли кризис случается в три года и можно ли без него? Действительно ли дети пытаются манипулировать взрослыми, и что на самом деле означают постоянные "нет" и "не буду"? Как родителям реагировать на капризы и чего делать точно не стоит?

Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают клинического и кризисного психолога, маму четверых детей Ольгу Сноз.

О кризисе трёх лет как этапе развития можно узнать в записи лекции психолога Людмилы Петрановской.

02:50 как устроен кризис трёх лет изнутри, и почему надо радоваться, если ребёнок переживает его

05:10 почему этот период часто сравнивают с подростковым возрастом

08:30 во сколько случается кризис трёх лет и сколько длится

09:35 как родителям пережить вот это вот всё

12:10 плач и крики в магазине. Что делать?

15:30 как отличить капризы от проявлений кризиса трёх лет

16:45 почему в этом возрасте ребёнок не может что-то делать назло или манипулировать

18:30 чему учится малыш, когда проходит через кризис

20:40 чему в этот период учатся родители

22:55 что делать мамам и папам, если эмоции через край

24:40 имеет ли смысл наказывать детей (даже чуть-чуть)

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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