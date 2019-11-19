Кубань введет новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны

КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в 2020 году введет новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны – единовременную выплату на улучшение жилищных условий, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В 2020 году мы вводим новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны – единовременная выплата на улучшение жилищных условий", - сказал глава края.
По его словам, помощь смогут получить ветераны и инвалиды, а также вдовы и члены семей погибших участников войны.
"Средства пойдут на ремонт и благоустройство жилья. В общей сложности мы выделяем на эти цели около 450 миллионов рублей.
При этом мы сохраняем все существующие льготы и меры социальной поддержки", - уточнил губернатор.
Он пояснил, что в первую очередь регион обеспечивает ветеранов и вдов участников войны жильем. По данным губернатора, в текущем году на эти цели было направлено более 163 миллионов рублей. В результате свои жилищные условия смогли улучшить 96 человек, до конца года еще 8 будут обеспечены жильем, уточнил глава региона.
"Ветераны подарили нам мир. Теперь важно, чтобы они чувствовали нашу помощь и поддержку – и не от праздника к празднику, а в течение всего года", - заключил Кондратьев.