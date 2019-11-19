Кубань введет новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны

По его словам, помощь смогут получить ветераны и инвалиды, а также вдовы и члены семей погибших участников войны.

"Средства пойдут на ремонт и благоустройство жилья. В общей сложности мы выделяем на эти цели около 450 миллионов рублей.

Он пояснил, что в первую очередь регион обеспечивает ветеранов и вдов участников войны жильем. По данным губернатора, в текущем году на эти цели было направлено более 163 миллионов рублей. В результате свои жилищные условия смогли улучшить 96 человек, до конца года еще 8 будут обеспечены жильем, уточнил глава региона.