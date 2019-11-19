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РИА Новости

Кубань введет новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны

10:34 19.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в 2020 году введет новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны – единовременную выплату на улучшение жилищных условий, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В 2020 году мы вводим новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны – единовременная выплата на улучшение жилищных условий", - сказал глава края.
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По его словам, помощь смогут получить ветераны и инвалиды, а также вдовы и члены семей погибших участников войны.
"Средства пойдут на ремонт и благоустройство жилья. В общей сложности мы выделяем на эти цели около 450 миллионов рублей.
При этом мы сохраняем все существующие льготы и меры социальной поддержки", - уточнил губернатор.
Он пояснил, что в первую очередь регион обеспечивает ветеранов и вдов участников войны жильем. По данным губернатора, в текущем году на эти цели было направлено более 163 миллионов рублей. В результате свои жилищные условия смогли улучшить 96 человек, до конца года еще 8 будут обеспечены жильем, уточнил глава региона.
"Ветераны подарили нам мир. Теперь важно, чтобы они чувствовали нашу помощь и поддержку – и не от праздника к празднику, а в течение всего года", - заключил Кондратьев.
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