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РИА Новости

Четыре ДТП с разницей в несколько минут произошли на Ставрополье

10:29 19.11.2019 (обновлено: 10:30 19.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 19 ноя - РИА Новости. Не одно, а четыре ДТП с участием грузовика, пассажирской "Газели" и легковых автомобилей произошло на Ставрополье с разницей в несколько минут, сообщает управление ГИБДД по региону.
Ранее в ГУМЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в регионе в ДТП с пятью автомобилями пострадали 9 человек. В минздраве региона уточнили, что в больницу доставлены 7 человек, после обследования будет приниматься решение о госпитализации.
"В Кочубеевском районе из-за несоответствия скорости движения дорожным условиям на одном участке произошло четыре ДТП с разницей в несколько минут", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, во вторник около 8 утра на 16 километре автодороги "Подъезд к городу Черкесску" произошло попутное столкновение Lada Kalina и Volkswagen Tiguan без пострадавших. Спустя пару минут в остановившийся перед мелким ДТП грузовой автомобиль MAN въезжает пассажирская "Газель" и Volkswagen Polo. Затем в "ВАЗ-2109" въезжает Lada Kalina, движущаяся в попутном направлении, отметили в УГИБДД.
"Травму руки получила пассажир переднего сидения пассажирской "Газели", которая в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности, что спасло от тяжких последствий", - отметили в ведомстве.
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Также установлено, что "Газель" двигалась по маршруту "Черкесск-Ставрополь", в момент ДТП находилось в салоне 7 пассажиров. "При осмотре автомобиля выяснилось, что на транспортном средстве установлена изношенная резина, что не позволило водителю совершить вовремя маневр торможения и избежать ДТП", - уточнили в УГИБДД.
На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливается, пассажиров маршрутки осматривают медики на предмет наличия травм, отмечено в сообщении.
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СтавропольеLada KalinaГИБДД МВД РФVolkswagen PoloVolkswagen TiguanПроисшествия
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