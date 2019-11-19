"Роскосмос" в ближайшее время примет решение по экипажам кораблей "Союз"

"Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время. О данном решении будут все проинформированы", - сказали в Роскосмосе.

Ранее стало известно, что межведомственная комиссия утвердила экипажи космических кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые планируется запустить к МКС в октябре 2020 и весной 2021 года. В состав экипажей впервые за 19 лет вошли только российские космонавты. Ни один зарубежный астронавт в экипаж не включен, несмотря на то, что НАСА ранее направило в Роскосмос письмо с просьбой выделить по одному месту в "Союзах" для американских астронавтов в связи с задержкой испытаний новых американских космических кораблей.