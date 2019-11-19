"Роскосмос" в ближайшее время примет решение по экипажам кораблей "Союз"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Роскосмос примет решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях "Союз" в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время. О данном решении будут все проинформированы", - сказали в Роскосмосе.
Ранее стало известно, что межведомственная комиссия утвердила экипажи космических кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые планируется запустить к МКС в октябре 2020 и весной 2021 года. В состав экипажей впервые за 19 лет вошли только российские космонавты. Ни один зарубежный астронавт в экипаж не включен, несмотря на то, что НАСА ранее направило в Роскосмос письмо с просьбой выделить по одному месту в "Союзах" для американских астронавтов в связи с задержкой испытаний новых американских космических кораблей.
Как стало известно ранее из отчета главного инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованного на сайте агентства, по состоянию на июль 2019 года НАСА приобрело 70 мест в "Союзах" стоимостью 3,9 миллиарда долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю. При этом отмечается, что за 20 лет существования МКС к ней было осуществлено 85 пилотируемых полетов российских "Союзов" и американских Space Shuttle. На станции побывали 239 астронавтов и космонавтов.