Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-19T12:32+0300
https://ria.ru/20191119/1561105296.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153042/12/1530421222_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_4defc556f10be8a02124915b7d73cc3c.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" в ближайшее время примет решение по экипажам кораблей "Союз"

10:27 19.11.2019 (обновлено: 12:32 19.11.2019)
8806
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10"
Старт ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз МС-10
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10". Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Роскосмос примет решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях "Союз" в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время. О данном решении будут все проинформированы", - сказали в Роскосмосе.
Ранее стало известно, что межведомственная комиссия утвердила экипажи космических кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые планируется запустить к МКС в октябре 2020 и весной 2021 года. В состав экипажей впервые за 19 лет вошли только российские космонавты. Ни один зарубежный астронавт в экипаж не включен, несмотря на то, что НАСА ранее направило в Роскосмос письмо с просьбой выделить по одному месту в "Союзах" для американских астронавтов в связи с задержкой испытаний новых американских космических кораблей.
Как стало известно ранее из отчета главного инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованного на сайте агентства, по состоянию на июль 2019 года НАСА приобрело 70 мест в "Союзах" стоимостью 3,9 миллиарда долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю. При этом отмечается, что за 20 лет существования МКС к ней было осуществлено 85 пилотируемых полетов российских "Союзов" и американских Space Shuttle. На станции побывали 239 астронавтов и космонавтов.
541452113
Обсудить 23
РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)НАСАКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Рекомендуем
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей "Союз"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Посольство РФ в Таллине
Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России
Транзит газа через ГИС Суджа
Минэнерго Украины ответило на предложение "Газпрома" по транзиту
Юрий Соломин
В Малом театре рассказали о состоянии здоровья Юрия Соломина
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Санкции против России могут оставить астронавтов из США без МКС, пишут СМИ
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Новая концепция плацкартных вагонов с одними боковушками
"Трансмашхолдинг" разработал концепты плацкарта с одними боковушками
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Актер Игорь Верник
В Москве госпитализировали Игоря Верника, пишут СМИ
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал возможное возобновление Турцией операции в Сирии
Работники в офисе
Forbes назвал лучших работодателей в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
Лента новостейМолния