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РИА Новости

В Малом театре рассказали о состоянии здоровья Юрия Соломина

10:27 19.11.2019 (обновлено: 11:50 19.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮрий Соломин
Юрий Соломин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Юрий Соломин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Соломин находится в больнице, но чувствует себя нормально, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.

"Юрий Мефодьевич в больнице, однако никакой экстренной госпитализации, как пишут СМИ, не было", — объяснила пресс-атташе.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что актер вызвал скорую после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой.
Юрий Соломин в 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и сразу вошел в труппу Малого театра. В 1988-м он стал его художественным руководителем.
В кино дебютировал в 1960 году, сыграв в ленте "Бессонная ночь", однако настоящую известность Соломину принесла роль Павла Кольцова в фильме "Адъютант его превосходительства". Также в его фильмографии — оскароносный "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить", "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и многие другие картины.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
6 апреля, 18:19Культура
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КультураМалый театрЮрий СоломинМосква
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