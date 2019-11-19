В Малом театре рассказали о состоянии здоровья Юрия Соломина

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Соломин находится в больнице, но чувствует себя нормально, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.
"Юрий Мефодьевич в больнице, однако никакой экстренной госпитализации, как пишут СМИ, не было", — объяснила пресс-атташе.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что актер вызвал скорую после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой.
Юрий Соломин в 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и сразу вошел в труппу Малого театра. В 1988-м он стал его художественным руководителем.
В кино дебютировал в 1960 году, сыграв в ленте "Бессонная ночь", однако настоящую известность Соломину принесла роль Павла Кольцова в фильме "Адъютант его превосходительства". Также в его фильмографии — оскароносный "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить", "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и многие другие картины.