В Малом театре рассказали о состоянии здоровья Юрия Соломина

"Юрий Мефодьевич в больнице, однако никакой экстренной госпитализации, как пишут СМИ, не было", — объяснила пресс-атташе.

Юрий Соломин в 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и сразу вошел в труппу Малого театра. В 1988-м он стал его художественным руководителем.

В кино дебютировал в 1960 году, сыграв в ленте "Бессонная ночь", однако настоящую известность Соломину принесла роль Павла Кольцова в фильме "Адъютант его превосходительства". Также в его фильмографии — оскароносный "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить", "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и многие другие картины.