В Екатеринбурге депутаты изменили статус сквера, где хотели построить храм

Сотрудники охраны на огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты гордумы Депутаты гордумы Екатеринбурга изменили статус земли у Театра драмы, где расположен сквер и где хотели построить храм, говорится в сообщении мэрии.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого администрация города начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

"Депутаты Екатеринбургской городской Думы VII созыва на очередном заседании во вторник, 19 ноября 2019 года, приняли решение о возвращении территории сквера на Октябрьской площади в категорию земель общего пользования", - говорится в сообщении.

Заслушав доклад начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова, парламентарии обсудили вопрос об изменении территориального зонирования сквера на Октябрьской площади с переводом этого участка из категории ЦС-5 (земли религиозного назначения) в ТОП-1 (земли общего пользования, к которым относятся, в том числе, парки, набережные, скверы, бульвары). Единогласным решением территория Октябрьской площади переведена в категорию ТОП-1.