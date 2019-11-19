В Екатеринбурге депутаты изменили статус сквера, где хотели построить храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты гордумы Екатеринбурга изменили статус земли у Театра драмы, где расположен сквер и где хотели построить храм, говорится в сообщении мэрии.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого администрация города начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.
"Депутаты Екатеринбургской городской Думы VII созыва на очередном заседании во вторник, 19 ноября 2019 года, приняли решение о возвращении территории сквера на Октябрьской площади в категорию земель общего пользования", - говорится в сообщении.
Заслушав доклад начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова, парламентарии обсудили вопрос об изменении территориального зонирования сквера на Октябрьской площади с переводом этого участка из категории ЦС-5 (земли религиозного назначения) в ТОП-1 (земли общего пользования, к которым относятся, в том числе, парки, набережные, скверы, бульвары). Единогласным решением территория Октябрьской площади переведена в категорию ТОП-1.
До настоящего времени участок под сквером у Театра драмы был наделен статусом ЦС-5, который был присвоен ему решением думы в начале текущего года во время подготовки к строительству Собора святой великомученицы Екатерины. Однако после общегородского опроса, прошедшего 13 октября, храм решено строить на месте бывшего Приборостроительного завода, а сквер у театра Драмы признать землей общего пользования, уточняют власти.