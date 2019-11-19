Путин поприветствовал участников Международного форума "Транспорт России"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIII Международного форума и выставки "Транспорт России", подчеркнув, что проблемы эффективного развития транспортной отрасли находятся в числе значимых государственных приоритетов, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия XIII Международного форума и выставки "Транспорт России". 210 лет назад, с учреждения в нашей стране единого транспортного ведомства и первого профильного учебного заведения, работа по проектированию, строительству и эксплуатации путей сообщения получила системную основу. За прошедшее время многие поколения учёных, инженеров, специалистов внесли колоссальный вклад в становление отечественного транспортного комплекса. Подчеркну, проблемы эффективного развития транспортной отрасли находятся в числе значимых государственных приоритетов", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что среди главных задач модернизация инфраструктуры комплекса, создание крупных логистических узлов и международных торговых коридоров, надёжных и безопасных транспортных средств, а также оптимизация управленческих решений. Путин также подчеркнул важность активного внедрения инновационных технологий, отметил, что нужно шире использовать механизмы государственно-частного партнёрства.