Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T10:24+0300
https://ria.ru/20191119/1561105122.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156110/50/1561105093_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_bde2e0e3e60458c0e789bd0ce58ab36b.jpg
РИА Новости

Путин поприветствовал участников Международного форума "Транспорт России"

10:23 19.11.2019 (обновлено: 10:24 19.11.2019)
252
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкXIII Международный форум "Транспорт России"
XIII Международный форум Транспорт России
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
XIII Международный форум "Транспорт России"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIII Международного форума и выставки "Транспорт России", подчеркнув, что проблемы эффективного развития транспортной отрасли находятся в числе значимых государственных приоритетов, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Приветствую вас по случаю открытия XIII Международного форума и выставки "Транспорт России". 210 лет назад, с учреждения в нашей стране единого транспортного ведомства и первого профильного учебного заведения, работа по проектированию, строительству и эксплуатации путей сообщения получила системную основу. За прошедшее время многие поколения учёных, инженеров, специалистов внесли колоссальный вклад в становление отечественного транспортного комплекса. Подчеркну, проблемы эффективного развития транспортной отрасли находятся в числе значимых государственных приоритетов", - говорится в телеграмме.
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
08:26
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Президент отметил, что среди главных задач модернизация инфраструктуры комплекса, создание крупных логистических узлов и международных торговых коридоров, надёжных и безопасных транспортных средств, а также оптимизация управленческих решений. Путин также подчеркнул важность активного внедрения инновационных технологий, отметил, что нужно шире использовать механизмы государственно-частного партнёрства.
"Уверен, что участники форума и выставки предметно, на профессиональном, экспертном уровне обсудят эти и другие актуальные вопросы. Предложат новые конструктивные идеи и инициативы, которые будут содействовать повышению конкурентоспособности транспортной отрасли нашей страны на мировых рынках", - добавил Путин.
400000
Обсудить 1
Владимир ПутинМоскваРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии отправится с визитом в Москву 20 ноября
Офис компании Huawei в Пекине
В Huawei прокомментировали продление США лицензии
Работа офиса компании Mail.ru.
Сбербанк и Mail.ru Group объявили о стратегическом сотрудничестве
Туман в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман
Официальный интернет-портал государственных услуг
Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг
Электронная сигарета
В США подали в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
Россия начала учения в Черном море
Сотрудник пожарной службы МЧС Республики Казахстан
В Казахстане более 600 человек эвакуировали из горящей школы
Полицейский автомобиль
Четыре ДТП с разницей в несколько минут произошли на Ставрополье
Семья
Эксперты предложили ввести уроки семейной жизни в России
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
В Перми почти 30 человек госпитализировали после отравления в кафе
Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в посольство РФ. 29 ноября 2017
Сестра короля Таиланда попала в больницу из-за проблем с сердцем
Сотрудники охраны на огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
В Екатеринбурге депутаты изменили статус сквера, где хотели построить храм
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Продажа сигарет
В Минздраве допустили поднятие возрастного ценза на продажу сигарет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
Лента новостейМолния