В Перми почти 30 человек госпитализировали после отравления в кафе

УФА, 19 ноя - РИА Новости. Двадцать девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после употребления пищи в двух кафе Двадцать девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после употребления пищи в двух кафе Перми , возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю.

Ранее Минздрав региона сообщал о массовом заболевании сальмонеллезом жителей Перми, связав отравление с употреблением готового блюда, приобретенного в кафе "О-fit" и "Овсянка". Деятельность предприятий общественного питания приостановлена на время эпидемиологического расследования.

"По нашим данным, отравились 29 человек. Трое из них дети от пяти до 11 лет. Всем им оказывается необходимая помощь, среди них тяжелых нет", - рассказал собеседник агентства.