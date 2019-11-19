В Перми почти 30 человек госпитализировали после отравления в кафе

УФА, 19 ноя - РИА Новости. Двадцать девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после употребления пищи в двух кафе Перми, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю.
Ранее Минздрав региона сообщал о массовом заболевании сальмонеллезом жителей Перми, связав отравление с употреблением готового блюда, приобретенного в кафе "О-fit" и "Овсянка". Деятельность предприятий общественного питания приостановлена на время эпидемиологического расследования.
"По нашим данным, отравились 29 человек. Трое из них дети от пяти до 11 лет. Всем им оказывается необходимая помощь, среди них тяжелых нет", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности". "Ведётся расследование, выясняются обстоятельства произошедшего", - добавил он.