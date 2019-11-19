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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман

10:18 19.11.2019 (обновлено: 10:19 19.11.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкТуман в Москве
Туман в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Туман в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 Ноя - РИА Новости. Густые туманы и дымки в Москве начнут рассеиваться в среду днем, когда в столице начнет холодать, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что во вторник москвичей ожидает облачная погода с очаговым туманом и густой дымкой и моросящие осадки.
"У нас туманы адвективные, от слова адвекция - поступления. Эти туманы образуются при поступлении теплого и влажного воздуха на прохладную поверхность. Сейчас они приходят к нам уже готовыми, образовавшись в более западных областях или юго-западных районах, они неторопливо накрыли и столичный регион",- сказал Леус.
По его словам, туманы начнут рассеиваться в среду днём, когда в столицу начнет поступать более холодный воздух.
"Туманы вместе с моросью будут рассеиваться завтра ближе к полудню, когда начнет усиливаться влияние антициклона с северо-востока, с востока, наполненного холодными воздушными массами. Завтра во второй половине дня у нас начнет робко проглядывать солнце",- сказал Леус.
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В московских аэропортах задержали и отменили 45 рейсов
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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