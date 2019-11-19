Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман

"У нас туманы адвективные, от слова адвекция - поступления. Эти туманы образуются при поступлении теплого и влажного воздуха на прохладную поверхность. Сейчас они приходят к нам уже готовыми, образовавшись в более западных областях или юго-западных районах, они неторопливо накрыли и столичный регион",- сказал Леус.