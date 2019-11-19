Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что во вторник москвичей ожидает облачная погода с очаговым туманом и густой дымкой и моросящие осадки.
"У нас туманы адвективные, от слова адвекция - поступления. Эти туманы образуются при поступлении теплого и влажного воздуха на прохладную поверхность. Сейчас они приходят к нам уже готовыми, образовавшись в более западных областях или юго-западных районах, они неторопливо накрыли и столичный регион",- сказал Леус.
По его словам, туманы начнут рассеиваться в среду днём, когда в столицу начнет поступать более холодный воздух.
"Туманы вместе с моросью будут рассеиваться завтра ближе к полудню, когда начнет усиливаться влияние антициклона с северо-востока, с востока, наполненного холодными воздушными массами. Завтра во второй половине дня у нас начнет робко проглядывать солнце",- сказал Леус.