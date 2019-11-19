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РИА Новости

В ЦИК Белоруссии назвали оценку ОБСЕ выборов в парламент поверхностной

10:14 19.11.2019
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© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что озвученная накануне наблюдателями ОБСЕ предварительная оценка выборов в белорусский парламент является поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии прошли 17 ноября. По итогам выборов в 110 округах были избраны 110 депутатов, оппозиция в парламент нового созыва не прошла. Явка избирателей составила 77,22%. Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт в понедельник заявила, что, хотя парламентские выборы прошли в Белоруссии в спокойной обстановке, они не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориен Йонкер заявила, что во время выборов ограничивался ряд основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
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"Могу сказать, что нам отчет (ОБСЕ о выборах в Белоруссии - ред.) представляется весьма односторонним, факты подаются однобоко, в связи с чем отчет является субъективным", - сказала Ермошина РИА Новости во вторник.
Она пояснила, что "если перечислять факты отмены регистрации (кандидатов в депутаты - ред.), тем, кто оценивает эти факты, надо всегда делать оценку, было ли это обоснованно и соответствовало ли национальному закону". "То же касается, например, предвыборной агитации. Это тоже должно оцениваться на соответствие национальному законодательству. Если говорим о фактах, как они (наблюдатели ОБСЕ - ред.) считают, фальсификации и вброса (бюллетеней - ред.), они должны обязательно указать, на чем основываются эти утверждения", - продолжила Ермошина.
По ее словам, "когда все это - голословные заявления, не подтвержденные ничем, отчет кажется поверхностным, основанным на слухах и внешних впечатлениях". "Ему не хватает аргументации", - констатировала глава ЦИК.
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Ермошина добавила в то же время, что к предварительному отчету наблюдателей ОБСЕ нужно отнестись серьезно, но одновременно и "критически оценивать все, что там сказано". Она также не согласилась с тем, что якобы на выборах студенты принуждались к голосованию. "Вот, например, "загон" студентов. Не было, я не знаю ни одного такого факта подобного. Даже то, что я читала в интернете, об этом не свидетельствует", - сказала она, комментируя претензии по процедуре досрочного голосования, "Люди шли на участок, это все видели, это подтверждала явка избирателей (явка в ходе досрочного голосования составила 35,77%)", - сказала она.
Касаясь того, что наблюдатели отметили как недостаток непрозрачные урны для бюллетеней во время досрочного голосования, собеседница отметила, что в стране идет их постепенная замена на прозрачные, но это "не является международным стандартом, какие они, это право страны приобретать такое оборудование, в стандартах не прописано".
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Глава ЦИК также прокомментировала предложение со стороны ОБСЕ о готовности помочь в развитии белорусского избирательного законодательства. "Вопрос принятия законов, законодательной инициативы - это не дело Центризбиркома. У нас в стране есть субъекты законодательной инициативы, и если все-таки будет принято решение об изменении (избирательного - ред.) закона, вполне возможно, будет запрашиваться мнение экспертов. Тем не менее, я думаю, что создавать избирательное законодательство будут все-таки в Беларуси, а потом, возможно, получать оценку, если субъект законодательной инициативы либо парламент пожелают этого", - сказала Ермошина.
Она добавила, что Белоруссия намерена продолжать сотрудничать с ОБСЕ по теме выборов, несмотря на критику со стороны их наблюдателей. "Конечно, будем. Мы (Белоруссия - ред.) - член ОБСЕ, никакого разрыва (не будет - ред.), обыкновенные, что называется, производственные отношения", - добавила она.
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Лидия ЕрмошинаОБСЕЦИК БелоруссииБюро по демократическим институтам и правам человекаБелоруссияВ мире
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