В ЦИК Белоруссии назвали оценку ОБСЕ выборов в парламент поверхностной

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии прошли 17 ноября. По итогам выборов в 110 округах были избраны 110 депутатов, оппозиция в парламент нового созыва не прошла. Явка избирателей составила 77,22%. Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт в понедельник заявила, что, хотя парламентские выборы прошли в Белоруссии в спокойной обстановке, они не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориен Йонкер заявила, что во время выборов ограничивался ряд основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.

"Могу сказать, что нам отчет (ОБСЕ о выборах в Белоруссии - ред.) представляется весьма односторонним, факты подаются однобоко, в связи с чем отчет является субъективным", - сказала Ермошина РИА Новости во вторник.

Она пояснила, что "если перечислять факты отмены регистрации (кандидатов в депутаты - ред.), тем, кто оценивает эти факты, надо всегда делать оценку, было ли это обоснованно и соответствовало ли национальному закону". "То же касается, например, предвыборной агитации. Это тоже должно оцениваться на соответствие национальному законодательству. Если говорим о фактах, как они (наблюдатели ОБСЕ - ред.) считают, фальсификации и вброса (бюллетеней - ред.), они должны обязательно указать, на чем основываются эти утверждения", - продолжила Ермошина.

По ее словам, "когда все это - голословные заявления, не подтвержденные ничем, отчет кажется поверхностным, основанным на слухах и внешних впечатлениях". "Ему не хватает аргументации", - констатировала глава ЦИК.

Ермошина добавила в то же время, что к предварительному отчету наблюдателей ОБСЕ нужно отнестись серьезно, но одновременно и "критически оценивать все, что там сказано". Она также не согласилась с тем, что якобы на выборах студенты принуждались к голосованию. "Вот, например, "загон" студентов. Не было, я не знаю ни одного такого факта подобного. Даже то, что я читала в интернете, об этом не свидетельствует", - сказала она, комментируя претензии по процедуре досрочного голосования, "Люди шли на участок, это все видели, это подтверждала явка избирателей (явка в ходе досрочного голосования составила 35,77%)", - сказала она.

Касаясь того, что наблюдатели отметили как недостаток непрозрачные урны для бюллетеней во время досрочного голосования, собеседница отметила, что в стране идет их постепенная замена на прозрачные, но это "не является международным стандартом, какие они, это право страны приобретать такое оборудование, в стандартах не прописано".

Глава ЦИК также прокомментировала предложение со стороны ОБСЕ о готовности помочь в развитии белорусского избирательного законодательства. "Вопрос принятия законов, законодательной инициативы - это не дело Центризбиркома. У нас в стране есть субъекты законодательной инициативы, и если все-таки будет принято решение об изменении (избирательного - ред.) закона, вполне возможно, будет запрашиваться мнение экспертов. Тем не менее, я думаю, что создавать избирательное законодательство будут все-таки в Беларуси, а потом, возможно, получать оценку, если субъект законодательной инициативы либо парламент пожелают этого", - сказала Ермошина.