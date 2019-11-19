В Москве госпитализировали Игоря Верника, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Актер и телеведущий Игорь Верник попал в больницу в Москве, сообщает Пятый канал.
По данным телеканала, артист обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в области желудка.
После обследования у него диагностировали острый панкреатит. Другие подробности пока не сообщаются.
Восьмого ноября Вернику вызвали скорую в МХТ имени Чехова из-за сильной боли в ноге и пояснице, его увезли в Боткинскую больницу. Причиной стало обострение остеохондроза.
8 ноября, 21:47КультураИгорю Вернику вызвали скорую в театр