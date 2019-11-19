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РИА Новости

В Москве госпитализировали Игоря Верника, пишут СМИ

10:09 19.11.2019 (обновлено: 10:42 19.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Игорь Верник
Актер Игорь Верник
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актер Игорь Верник. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Актер и телеведущий Игорь Верник попал в больницу в Москве, сообщает Пятый канал.
По данным телеканала, артист обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в области желудка.
После обследования у него диагностировали острый панкреатит. Другие подробности пока не сообщаются.
Восьмого ноября Вернику вызвали скорую в МХТ имени Чехова из-за сильной боли в ноге и пояснице, его увезли в Боткинскую больницу. Причиной стало обострение остеохондроза.
Игорь Верник
8 ноября, 21:47Культура
Игорю Вернику вызвали скорую в театр
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КультураИгорь ВерникРоссияПроисшествия
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