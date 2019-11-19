Наталья Котова стала новой главой Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты во вторник на заседании избрали из трех кандидатов главу Депутаты во вторник на заседании избрали из трех кандидатов главу Челябинска , им стала временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова , передает корреспондент РИА Новости.

В конце июня глава города Владимир Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты приняли его отставку и назначили исполняющей обязанности главы города первого заместителя главы Наталью Котову. Документы на участие в конкурсе на должность главы Челябинска подали 16 человек, в том числе Котова, конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы к участию в конкурсе были допущены 15 человек. По итогам конкурса комиссия 12 ноября определила трех победителей – это директор соцучреждения Красноармейского района Виталий Евгеньев, врио главы Челябинска Наталья Котова, глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков.

Во вторник на заседании гордумы зарегистрировано 48 депутатов, или 98%.

Кандидаты на заседании думы выступили перед депутатами со своими программами, после чего было проведено голосование.

"За Котову проголосовали единогласно", - сказал председатель гордумы Андрей Шмидт. По итогам голосования главой города избрана Котова, пояснил он.

Котова поблагодарила депутатов городской думы за оказанное ей доверие. "Одна из главных задач – открытость перед горожанами. Необходимо продолжить тесное взаимодействие с жителями, продолжить сотрудничество с депутатским корпусом, общественниками - нам предстоит определить перспективы и шаги для будущего процветания города", - сказала она на заседании.