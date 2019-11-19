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РИА Новости

Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой

10:11 19.11.2019 (обновлено: 10:41 19.11.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
После выступления в концертном зале "Зарядье" 31 октября несколько сотрудников оркестра обратились за медицинской помощью. Все они жаловались на рвоту, озноб, боли в животе. Врачи диагностировали пищевую токсикоинфекцию.
Как оказалось, в тот день все заболевшие ели заказанную через интернет еду в ланч-боксах от кейтеринговой компании "Дело вкуса". Проверка выявила многочисленные нарушения.
В образцах готовой еды, смывах с оборудования и рук повара специалисты Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку, золотистый стафилококк и энтеротоксин стафилококка. По результатам исследований клинического материала у девяти пострадавших выделили единый возбудитель — золотистый стафилококк.
Против владельца кейтеринговой компании составили протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности, здание предприятия опечатано. Материалы направили в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
Концертный зал Зарядье
1 ноября, 11:57
Артистов Мариинского театра госпитализировали после концерта в Москве
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ЗарядьеМариинский театрРоспотребнадзорМоскваРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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