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РИА Новости

В "Трансмашхолдинге" рассказали о плацкарте со шкафами и перегородками

09:54 19.11.2019 (обновлено: 09:55 19.11.2019)
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© РИА Новости / Надежда ФроловаПрототип нового плацкарта с модульным пространством
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
© РИА Новости / Надежда Фролова
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полки в новом плацкарте с модульным пространством, прототип которого был представлен ранее во вторник в Москве, сделаны шире, сообщил журналистам замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" (ТМХ) - разработчика концепции вагона - Александр Лошманов.
"Длина пока - да (как у обычных полок - Прим. ред.). Ширина уже значительно шире", - сообщил он во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России".
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
08:26
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Стандарт составляет 60 сантиметров, в новом плацкарте ширина полок - 62 сантиметра.
"Получается ещё более широкое пространство, потому что есть шкаф для верхней одежды, он может быть использован не для верхней одежды, а просто чтобы расширить в этой зоне пространство. Потому что изучали позы спящего человека, как он спит - он руки кладёт обычно рядом с собой, именно в эту зону, ... и как раз там создали дополнительное пространство", - пояснил Лошманов.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в представленном макете плацкарта между полками в стене есть перегородка, которую можно отодвинуть. "Она (перегородка - ред.) на замок, если вы хотите. Даже если вы едете вдвоём с кем-то, вы можете купить два этих места рядом, открыть, и, по сути, вы общаетесь, но при этом у вас осознанно индивидуальное пространство, шторки закрыли снаружи, между собой общаетесь. Он (шкаф - ред.) у нас - такая модульная конструкция, при необходимости можно вытаскивать", - добавил замглавы ТМХ.
Новая концепция плацкартных вагонов с одними боковушками
09:43
"Трансмашхолдинг" разработал концепты плацкарта с одними боковушками
В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) РИА Новости ранее уточняли, что это не итоговый вариант вагона, который выйдет в сеть, а одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену традиционному плацкарту. Количество мест в представленной версии вагона осталось традиционным, здесь могли бы совершать поездки 54 пассажира одновременно.
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияТрансмашхолдингОбщество
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