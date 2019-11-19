В "Трансмашхолдинге" рассказали о плацкарте со шкафами и перегородками

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полки в новом плацкарте с модульным пространством, прототип которого был представлен ранее во вторник в Москве, сделаны шире, сообщил журналистам замгендиректора по развитию пассажирского транспорта " Полки в новом плацкарте с модульным пространством, прототип которого был представлен ранее во вторник в Москве, сделаны шире, сообщил журналистам замгендиректора по развитию пассажирского транспорта " Трансмашхолдинга " (ТМХ) - разработчика концепции вагона - Александр Лошманов.

"Длина пока - да (как у обычных полок - Прим. ред.). Ширина уже значительно шире", - сообщил он во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России".

Стандарт составляет 60 сантиметров, в новом плацкарте ширина полок - 62 сантиметра.

"Получается ещё более широкое пространство, потому что есть шкаф для верхней одежды, он может быть использован не для верхней одежды, а просто чтобы расширить в этой зоне пространство. Потому что изучали позы спящего человека, как он спит - он руки кладёт обычно рядом с собой, именно в эту зону, ... и как раз там создали дополнительное пространство", - пояснил Лошманов.

Как убедился корреспондент РИА Новости, в представленном макете плацкарта между полками в стене есть перегородка, которую можно отодвинуть. "Она (перегородка - ред.) на замок, если вы хотите. Даже если вы едете вдвоём с кем-то, вы можете купить два этих места рядом, открыть, и, по сути, вы общаетесь, но при этом у вас осознанно индивидуальное пространство, шторки закрыли снаружи, между собой общаетесь. Он (шкаф - ред.) у нас - такая модульная конструкция, при необходимости можно вытаскивать", - добавил замглавы ТМХ.