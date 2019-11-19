"Трансмашхолдинг" разработал концепты плацкарта с одними боковушками

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработал концепции плацкарта с одними боковушками, полки в которых расположены ёлочкой или в шахматном порядке, сообщил журналистам замгендиректора по развитию пассажирского транспорта компании Александр Лошманов.
© ТрансмашхолдингНовая концепция плацкартных вагонов с одними боковушками
© Трансмашхолдинг
Новая концепция плацкартных вагонов с одними боковушками
По его словам, ТМХ разработал три модели. Первая концепция плацкарта с перегородками и шкафами была представлена в виде макета в натуральную величину во вторник на выставке "Транспорт России".
"Есть еще две концепции с продольными полками, когда все полки вдоль, как крайние полки сейчас расположены. Количество мест приблизительно такое же. Они в шахматном порядке расположены. У каждого индивидуальное место. Оно по длине, спальное место, длиннее", - сообщил Лошманов.
Он отметил, что задача максимально использовать пространство для создания с одной стороны более комфортного места, с другой - персонализированного.
Лошманов также приоткрыл детали третьего варианта концепции. "Ёлочкой" - когда места расположены чуть-чуть по диагонали. За счет этого нам удалось удлинить спальное место при этом создали персональное пространство", - рассказал замглавы ТМХ.
Компания планирует представить вторую концепцию плацкарта в первом полугодии 2020 года, третью - во втором полугодии 2020 года.