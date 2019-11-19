"Трансмашхолдинг" разработал концепты плацкарта с одними боковушками

"Есть еще две концепции с продольными полками, когда все полки вдоль, как крайние полки сейчас расположены. Количество мест приблизительно такое же. Они в шахматном порядке расположены. У каждого индивидуальное место. Оно по длине, спальное место, длиннее", - сообщил Лошманов.