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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2019-11-19T09:41+0300
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РИА Новости

Власти Югры направили на решение жилищных вопросов 25 миллиардов рублей

09:41 19.11.2019
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© Фото : Фото представлено департаментом общественных и внешних связей ЮгрыГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
© Фото : Фото представлено департаментом общественных и внешних связей Югры
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноя - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направили в 2019 году на решение жилищных вопросов 25 миллиардов рублей, что позволило, в частности, до минимума сократить количество приспособленных под жилье вагончиков, так называемых балков, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона во вторник представила ежегодный отчет, обращение и инвестиционное послание к жителям автономного округа.
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"В этом году на решение жилищных вопросов югорчан по разным программам направлено 25 миллиардов рублей... На начало 2019 года в Югре было 3198 балков. К концу года их останется около 500. Это те, по которым решения будут приняты в судебном порядке. Средства, выделенные муниципальным образованиям на балочную программу, остаются в их распоряжении до последнего балка", - сказала Комарова.
По ее словам, с начала нынешнего года в автономном округе ликвидировано около 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 2012-го, при этом жилищные условия смогли улучшить 1260 семей.
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Тема балков - различных конструкций, в том числе вагончиков, приспособленных под жилье, - поднималась осенью 2018 года во время встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором в рамках визита главы государства в Югру. Руководитель региона отмечала, что на решение проблемы обеспечения граждан жильем направлена большая часть дополнительных доходов, которые получает округ.
В мае Комарова подчеркивала, что автономный округ находится на завершающем этапе расселения людей из жилых вагончиков. Она также отмечала, что у региона "есть и другие вопросы", которые требуют постоянного контроля властей, поэтому "тащить мешок проблем", связанных с балками, правительство Югры считает нерациональным, занимаясь решением жилищного вопроса. Свыше 7 миллиардов рублей, выделенные около года назад муниципалитетам на ликвидацию балков и переселение граждан в новое жилье, власти региона называли беспрецедентным объемом средств.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
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