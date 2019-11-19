Власти Югры направили на решение жилищных вопросов 25 миллиардов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноя - РИА Новости. Власти Власти Ханты-Мансийского автономного округа направили в 2019 году на решение жилищных вопросов 25 миллиардов рублей, что позволило, в частности, до минимума сократить количество приспособленных под жилье вагончиков, так называемых балков, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова

Глава региона во вторник представила ежегодный отчет, обращение и инвестиционное послание к жителям автономного округа.

"В этом году на решение жилищных вопросов югорчан по разным программам направлено 25 миллиардов рублей... На начало 2019 года в Югре было 3198 балков. К концу года их останется около 500. Это те, по которым решения будут приняты в судебном порядке. Средства, выделенные муниципальным образованиям на балочную программу, остаются в их распоряжении до последнего балка", - сказала Комарова.

По ее словам, с начала нынешнего года в автономном округе ликвидировано около 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 2012-го, при этом жилищные условия смогли улучшить 1260 семей.

Тема балков - различных конструкций, в том числе вагончиков, приспособленных под жилье, - поднималась осенью 2018 года во время встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором в рамках визита главы государства в Югру. Руководитель региона отмечала, что на решение проблемы обеспечения граждан жильем направлена большая часть дополнительных доходов, которые получает округ.