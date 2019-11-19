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РИА Новости

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

09:34 19.11.2019 (обновлено: 09:35 19.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание подозреваемого
Задержание подозреваемого
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Задержание подозреваемого. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Красноярские оперативники задержали подозреваемого в убийстве женщины, пропавшей на прошлой неделе, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
Несколько дней назад в полицию поступило сообщение, что женщина на своем автомобиле уехала из дома в Емельяново под Красноярском в село Арейское и не вернулась. В поисках принимали участие полицейские и волонтеры. В региональном главке СК сообщили, что задержанный дал признательные показания и показал, где бросил автомобиль и где может находиться тело. По версии следователей, мужчина нанес женщине несколько ударов арматурой из-за неприязненных отношений и засыпал тело мусором, доехал на ее машине до Красноярска, где и бросил авто.
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"Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД по краю задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины", - говорится в сообщении.
В региональном управлении СК отметили, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело по статье "Убийство".
В ряде СМИ появилась информация, что задержанный является сотрудником кинологического подразделения одной из красноярских колоний. В пресс-службе регионального главка ФСИН сообщили РИА Новости, что сотрудник уволен из рядов исправительной системы.
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