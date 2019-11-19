В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

"Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД по краю задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины", - говорится в сообщении.

В ряде СМИ появилась информация, что задержанный является сотрудником кинологического подразделения одной из красноярских колоний. В пресс-службе регионального главка ФСИН сообщили РИА Новости, что сотрудник уволен из рядов исправительной системы.