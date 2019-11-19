На Ставрополье девять человек пострадали в крупном ДТП

© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краю Последствия ДТП на выезде из села Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 19 ноя - РИА Новости. Девять человек пострадали на Девять человек пострадали на Ставрополье в ДТП с пятью автомобилями, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

"Во вторник в 8.20 от диспетчера поступило сообщение о том, что на выезде из села Ивановское Кочубеевского района произошло столкновение 5 автомобилей: "ВАЗ 2109", Volkswagen Polo, Lada Kalina, рейсовый микроавтобус "Соболь", следовавший по маршруту Усть-Джегута-Ставрополь, и грузовой автомобиль Scania", - сказал Дегтярев.

По предварительным данным, в маршрутном такси находилось 10 человек.

"Всего в результате ДТП пострадало 9 человек, в маршрутном такси пострадавших семь, детей нет, погибших нет", - отметил Дегтярев, добавив, что информация уточняется.

От МЧС России для ликвидации последствий ДТП привлечено 6 человек и 2 единицы техники, уточнил представитель ведомства.