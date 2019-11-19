МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. МВД России опубликовало видео с места ликвидации крупнейшей в России лаборатории по производству синтетических наркотиков, которая находилась в Подмосковье

На кадрах показаны различные емкости для приготовления запрещенных веществ, химические реакторы и склад с реактивами.

Во время операции удалось изъять более полуторы тонн наркотиков, четыре тонны реактивов, несколько сотен килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также другое оборудование.