Джабаров рассказал о попытках России наладить отношения с конгрессом США

"Мы не раз говорили о готовности взаимодействовать с нашими коллегами из США, желании возобновить утраченный диалог. Но пока мы не видим по-прежнему никаких шагов навстречу", - заявил Джабаров.

По его словам, за последние годы состоялись лишь "единичные" визиты американских конгрессменов в Россию, в основном, по их личной инициативе, а не в рамках парламентского сотрудничества.