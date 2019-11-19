Джабаров рассказал о попытках России наладить отношения с конгрессом США

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Попытки российской стороны, в частности Совета Федерации, наладить отношения с конгрессом США не находят ответа, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Мы не раз говорили о готовности взаимодействовать с нашими коллегами из США, желании возобновить утраченный диалог. Но пока мы не видим по-прежнему никаких шагов навстречу", - заявил Джабаров.
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По его словам, за последние годы состоялись лишь "единичные" визиты американских конгрессменов в Россию, в основном, по их личной инициативе, а не в рамках парламентского сотрудничества.