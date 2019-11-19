Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T09:22+0300
https://ria.ru/20191119/1561103346.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155903/39/1559033952_0:0:3069:1727_1036x0_80_0_0_cbc8a31457e7c931eba30e6887455027.jpg
РИА Новости

Джабаров рассказал о попытках России наладить отношения с конгрессом США

09:22 19.11.2019
256
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Попытки российской стороны, в частности Совета Федерации, наладить отношения с конгрессом США не находят ответа, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Россия выступает за восстановление диалога с администрацией и конгрессом США, поскольку нормализация отношений РФ и США служит интересам всего мирового сообщества, заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы не раз говорили о готовности взаимодействовать с нашими коллегами из США, желании возобновить утраченный диалог. Но пока мы не видим по-прежнему никаких шагов навстречу", - заявил Джабаров.
Анатолий Антонов
28 октября, 00:31
Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
По его словам, за последние годы состоялись лишь "единичные" визиты американских конгрессменов в Россию, в основном, по их личной инициативе, а не в рамках парламентского сотрудничества.
030225
Обсудить 0
Владимир ДжабаровВ мире
Рекомендуем
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал возможное возобновление Турцией операции в Сирии
Американский доллар и российский рубль
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 775 миллионов долларов
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
Россия начала учения в Черном море
Майк Помпео
Эксперт прокомментировала заявление Помпео о еврейских поселениях
Офис компании Huawei в Пекине
В Huawei прокомментировали продление США лицензии
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Молодые ученые в лаборатории
Ученые нашли способ вывести работу нанопринтеров на новый уровень
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
В Южной Корее один человек погиб и 11 пропали после пожара на шхуне
Посольство РФ в Таллине
Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"
Полиция Мексики
СМИ: 11 человек погибли после столкновения трех автобусов в Мексике
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
В "Трансмашхолдинге" рассказали о плацкарте со шкафами и перегородками
XIII Международный форум Транспорт России
Путин поприветствовал участников Международного форума "Транспорт России"
Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
Девочка Софья с деформированным лицом улетела на лечение в Израиль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
Лента новостейМолния