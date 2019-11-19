Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T12:06+0300
https://ria.ru/20191119/1561103191.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149440/28/1494402866_0:259:3179:2047_1036x0_80_0_0_3686263a6dbff4e3f8cd2304a59ba531.jpg
РИА Новости

Врач рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление

09:17 19.11.2019 (обновлено: 12:06 19.11.2019)
12300
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАкция "Узнай своё давление" в Московском метрополитене
Акция Узнай своё давление в Московском метрополитене
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Проблемы с самочувствием у метеозависимых людей начинаются в день изменения давления и отстают на сутки, рассказала в эфире "Вечерней Москвы" главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова.
Как объяснила Иванова, понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует: на человека действует резкая смена давления, особенно если есть патологии сосудов.
"Когда давление изменилось и держится более трех дней, наш организм приспособится, даже если атмосферное давление выше обычного. Для людей со здоровыми сосудами это тренировочный фактор. Мы не почувствуем изменений, но сосуды сами отреагируют и привыкнут, станут даже сильнее", — отметила врач.
Она напомнила, что гипертоники должны придерживаться лечения, которое назначил врач. При этом выписанные им препараты нужно принимать, даже если артериальное давление в норме.
Врач измеряет давление
16 мая, 17:24
Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением
Медик также посоветовала людям с патологиями стенок сосудов соблюдать щадящий режим.

"Им нужно снизить физическую нагрузку на два-три дня, вести спокойный образ жизни", — подчеркнула она.

Кроме того, страдающим от патологий сердца и сосудов нужно отказаться от соленой пищи и постоянно контролировать свое состояние.
Данные кардиограммы пациента в сельской больнице
31 октября, 14:04
Кардиологи рассказали, как проблемы с сердцем связаны с развитием рака
3923542
Обсудить 0
Екатерина Иванова (врач)Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Деткое отделение городской больницы
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Юля и Ваня
На Урале погиб ребенок — мать винит персонал детсада и врачей
Актер Игорь Верник
В Москве госпитализировали Игоря Верника, пишут СМИ
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Вино и шоколад
Россиянам рассказали, как определить качество вина в домашних условиях
Отказ от алкоголя
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Украина в НАТО — путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:16Коллекторы оценили идею о доступе приставов к кредитным историям россиян
13:15В ДНР ожидают прибытия в четверг гуманитарной колонны МЧС России
13:15В Кемеровской области более 47,3 тысячи человек остались без электричества
13:13НАТО планирует признать космос своей новой оперативной сферой
13:12В Госдуме обсудят вопрос курения кальянов в ряде регионов
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
Лента новостейМолния