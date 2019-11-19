Врач рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Проблемы с самочувствием у метеозависимых людей начинаются в день изменения давления и отстают на сутки, рассказала в эфире "Вечерней Москвы" главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова.
Как объяснила Иванова, понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует: на человека действует резкая смена давления, особенно если есть патологии сосудов.
"Когда давление изменилось и держится более трех дней, наш организм приспособится, даже если атмосферное давление выше обычного. Для людей со здоровыми сосудами это тренировочный фактор. Мы не почувствуем изменений, но сосуды сами отреагируют и привыкнут, станут даже сильнее", — отметила врач.
Она напомнила, что гипертоники должны придерживаться лечения, которое назначил врач. При этом выписанные им препараты нужно принимать, даже если артериальное давление в норме.
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Медик также посоветовала людям с патологиями стенок сосудов соблюдать щадящий режим.
"Им нужно снизить физическую нагрузку на два-три дня, вести спокойный образ жизни", — подчеркнула она.
Кроме того, страдающим от патологий сердца и сосудов нужно отказаться от соленой пищи и постоянно контролировать свое состояние.